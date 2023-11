Решают задачи и работают иногда получше людей.

Новое исследование ученых, опубликованное в научном издании iScience, выявило, что процесс мышления голубя очень похож на то, как работает компьютер и искусственный интеллект. Авторы исследования – американские ученые Брэндон Тернер (The Ohio State University, Columbus, OH, USA) и Эдвард Вассерман (The University of Iowa, Iowa City, IA, USA).

В ходе исследования авторы провели эксперимент и рассмотрели 24 вида голубей. Животные изучали разные формы и кольца. После «обучения» они нажимали кнопку, которая соответствовала определенному стимулу. Если у птиц получалось выполнить задание верно, им давали лакомство.

Всего было четыре задания разного уровня сложности. Голуби, хоть даже не с первого раза, могли справиться с каждым из них. В процессе голуби ассоциировали предметы изучения с определенными категориями.

Самые простые задания птицы сначала выполняли верно на 55%, а после проб и ошибок их результаты выросли до 95%. В ситуации со сложными заданиями прогресс чуть меньше – с 55% до 68%. Авторы утверждают, что суть эксперимента была не в качестве выполнения заданий, а в самом процессе обучения. Скорее всего, голуби использовали ассоциативный метод.

По словам исследователей, у голубей есть одно преимущество, которое отличает их от людей – в отличие от человека, они не пытаются понять суть процесса и выяснить правила, а просто работают по-грубому, с помощью метода проб и ошибок. Человек же усложняет простые задачи, выискивая некие закономерности, которых иногда попросту не существует. Это приводит к тому, что человек расстраивается и отказывается от тех или иных задач.

Искусственный интеллект работает похожим методом. У него есть два механизма, которые так же присущи и голубям – это обучение через ассоциации и исправление ошибок. Подобно птицам, которые раз за разом исправляли себя и выводили максимально правильные ответы, искусственный интеллект обучался таким же образом. И действительно, большинство ИИ-систем работают так, хотя модель очень простая и примитивная. Тем не менее, она хорошо справляется с поставленной задачей, находя закономерности и причинно-следственную связь, что впоследствии дает возможность решать необходимые задачи.

Эксперимент несколько отличается от практики. Так, голуби применяли лишь один тип модели обучения по ассоциациям. Для последствующих исследований необходимо сотрудничать с орнитологами и нейробиологами, которые смогут дать необходимую информацию и правильно использовать методы ее обработки.