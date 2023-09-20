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g1tarist
Японские школьники теперь могут не ходить в школу
Вместо себя они отправляют роботов.

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С тех пор, как пандемия коронавируса привнесла серьезные изменения в привычный уклад жизни людей, многое поменялось так, как мы не могли себе представить несколько лет назад. В Японии заметили, что ученики стали реже ходить на занятия по разным причинам – кто-то боялся заболеть, у кого-то родители были против посещения учебного заведения в такие времена. Японские СМИ сообщают, что в одном из японских городов, Кумамото, за прошедший учебный год нашлось около трех тысяч учеников, которые за год ни разу не сходили в школу – а пять лет назад количество было более чем в два раза меньше.

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Местные представители системы образования решили, что тенденция имеет место быть и весьма справедлива, поэтому не стали наказывать учеников и предложили им собственное решение. В скором будущем японские ученики смогут посещать школу с помощью роботов, которые состоят из специального штатива и гаджета, который воспроизводит происходящее в классе ученику через интернет. Робот сможет передвигаться на колесах. Владелец робота сможет самостоятельно управлять устройством и общаться с преподавателем с помощью видеосвязи.

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Городское управление приняло решение запустить первых двух роботов уже в ноябре. Пока что такое позволено только ученикам начальной и средней школы – старшеклассники должны ходить в школу самостоятельно. Уже в марте мы сможем узнать о результатах эксперимента.

#роботы
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