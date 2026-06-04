Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Microsoft представила квантовый чип Majorana 2 с 1000-кратным увеличением надёжности кубитов
Microsoft представляет новый квантовый чип, кубиты которого во много раз стабильнее, чем в предыдущих моделях.
реклама

Microsoft анонсировала свой новейший квантовый чип Majorana 2 на конференции разработчиков Build в Сан-Франциско. По данным компании, кубиты теперь в 1000 раз надежнее, чем в предыдущей модели. Среднее время жизни кубита, как сообщается, составляет 20 секунд, а некоторые достигают значений до одной минуты. Для сравнения: другие распространенные подходы измеряют время жизни кубитов в микросекундах, что усложняет вычисления.
Изображение: Microsoft

По данным Microsoft, ключевое отличие от предшественника, Majorana 1, заключается в составе материалов. В Majorana 2 алюминиевый сверхпроводник, использовавшийся в Majorana 1, заменен свинцом. Активная полупроводниковая область теперь состоит из комбинации арсенида индия и антимонида арсенида индия.

Это изменение призвано обеспечить более устойчивую топологическую фазу. Соответствующий топологический зазор — предназначенный для защиты кубитов от окружающего шума и дефектов — более чем в два раза больше, чем у предшественника. Технические подробности приведены в научной статье, опубликованной Microsoft. Основываясь на этих достижениях, компания значительно ускорила свой первоначальный план: теперь Microsoft ставит перед собой цель создать масштабируемый, коммерчески жизнеспособный квантовый компьютер к 2029 году.

реклама

Компоненты квантовых процессоров Microsoft состоят из так называемых тетронов. Это тип топологического кубита, состоящий из двух сверхпроводящих нанопроводов с нулевыми модами Майораны на их концах. Эти нулевые моды Майораны предназначены для надежного хранения квантовой информации о четности — то есть, является ли число электронов в топологическом проводе четным или нечетным. Фундаментальные операции выполняются посредством измерений. Каждое измерение четности дает 0 или 1.

#microsoft #процессор #чип #кубиты #majorana
Источник: quantum.microsoft.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер из Кирова предложил схему пассажирского самолёта с необычной компоновкой
ASUS анонсировала в линейке ProArt ноутбуки и мини-ПК на базе платформы NVIDIA RTX Spark
Энтузиаст сравнил GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ и GeForce RTX 5070 в требовательных играх
AMD пришлось переделать Ryzen 7 5800X3D для возобновления производства
Ученые объяснили природу круглого объекта на дне Балтики
Hardware Unboxed протестировали Radeon RX 9070 GRE и назвали карту переоценённой и невыгодной
Asus представила ПК с возможностями расширения, который не захочется прятать под стол
Загадочную вспышку 2019 года связали с первичной черной дырой массой в три Луны
Первая партия Ту-214 в 2026 году уйдёт спецзаказчикам — поставки для Red Wings начнутся в 2027 году
Видеокарта Colorful iGame BattleAx GeForce RTX 3060 DUO 12G V2 вернулась в продажу в Китае
Rolls-Royce испытала водородный реактивный двигатель на полной взлётной мощности
Citizen выпустила три механические модели часов с открытым механизмом
Термосифонная система Noctua справилась с охлаждением AMD Ryzen 9 9950X3D не хуже СЖО
Метал‑группа Metallica установила рекорд посещаемости во время мирового тура M72
В Дагестане заработала первая в регионе горная солнечная электростанция с накопителем энергии
Saronic спустила на воду первое беспилотное судно Marauder с дальностью хода до 5400 морских миль
Noctua объявила о начале продаж фирменных жидкостных систем охлаждения NL-LC1 с 16 июня
Глава ОАК Вадим Бадеха: поставки Ту-214 уже начались
Самый мощный атомный ледокол в мире планируется передать флоту в конце 2029 года
НАСА подтвердило взрыв метеорита над северо-востоком США мощностью 230 тонн в тротиловом эквиваленте

Популярные статьи

Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GU405A)
Подборка лучших фильмов с Хэлли Берри (субъективно)
Коротко о травле в Open Source и Linux на примере реального проекта Installer-SH
Выбор оперативной памяти в условиях кризиса
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter