Microsoft представляет новый квантовый чип, кубиты которого во много раз стабильнее, чем в предыдущих моделях.

Microsoft анонсировала свой новейший квантовый чип Majorana 2 на конференции разработчиков Build в Сан-Франциско. По данным компании, кубиты теперь в 1000 раз надежнее, чем в предыдущей модели. Среднее время жизни кубита, как сообщается, составляет 20 секунд, а некоторые достигают значений до одной минуты. Для сравнения: другие распространенные подходы измеряют время жизни кубитов в микросекундах, что усложняет вычисления.

Изображение: Microsoft

По данным Microsoft, ключевое отличие от предшественника, Majorana 1, заключается в составе материалов. В Majorana 2 алюминиевый сверхпроводник, использовавшийся в Majorana 1, заменен свинцом. Активная полупроводниковая область теперь состоит из комбинации арсенида индия и антимонида арсенида индия.

Это изменение призвано обеспечить более устойчивую топологическую фазу. Соответствующий топологический зазор — предназначенный для защиты кубитов от окружающего шума и дефектов — более чем в два раза больше, чем у предшественника. Технические подробности приведены в научной статье, опубликованной Microsoft. Основываясь на этих достижениях, компания значительно ускорила свой первоначальный план: теперь Microsoft ставит перед собой цель создать масштабируемый, коммерчески жизнеспособный квантовый компьютер к 2029 году.

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Компоненты квантовых процессоров Microsoft состоят из так называемых тетронов. Это тип топологического кубита, состоящий из двух сверхпроводящих нанопроводов с нулевыми модами Майораны на их концах. Эти нулевые моды Майораны предназначены для надежного хранения квантовой информации о четности — то есть, является ли число электронов в топологическом проводе четным или нечетным. Фундаментальные операции выполняются посредством измерений. Каждое измерение четности дает 0 или 1.