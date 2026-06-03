Получение сертификата типа на силовую установку ожидается уже в декабре 2026 года.

Вице-премьер Денис Мантуров дал большое интервью «Коммерсанту», в котором рассказал о текущем технологическом развитии России. Среди прочего, он сообщил о состоянии дел в авиационной отрасли. По словам Мантурова, турбовинтовой однодвигательный самолёт ЛМС-901 «Байкал» начал сертификационные испытания — это ключевая фаза перед запуском легкого многоцелевого летательного аппарата в серийное производство. Фото: ОАК

Сообщается, что перенос графика реализации этого масштабного проекта был связан с программой импортозамещения — российские инженеры полностью отказались от иностранных компонентов в пользу комплектующих исключительно отечественного производства. В первую очередь, конечно, речь идет о двигателе ВК-800 и воздушном винте АВ-901. Двигатель призван заменить американский GE H80, который стал недоступен из-за санкций, введённых с 2022 года. Первый ЛМС-901 изначально был оснащён именно этой силовой установкой.

Самолет с ВК-800 и специально разработанным АВ-901 от компании «Аэросила» впервые поднялся в небо в конце прошлого года. Первому полету предшествовали обширные наземные испытания и рулежные испытания с новым двигателем. Во время испытательного полета «проверили эксплуатационную стабильность двигателя во всех режимах работы, его ускорение и отзывчивость, а также функционирование систем аварийного останова и управления шагом винта». Особое внимание было уделено подаче топлива и уровню вибрации ВК-800. Полет прошел по плану и без каких-либо нареканий.

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Считается, что самолет, разработанный УЗГА (Уральский завод Гражданской авиации) в Екатеринбурге должен заменить Ан-2 в региональном воздушном сообщении. Однако Мантуров отметил, что «Байкал» не будет заменой культовому «кукурузнику» Ан-2. Речь идет о совершенно новом, инновационном самолете, разработанном под современные требования.

В конце этого года сертификат должен получить именно двигатель ВК-800, а потом и само воздушное судно. По словам Мантурова, первоначально ЛМС-901 будут использоваться на авиационных работах. В целом лайнер предназначен для региональных перевозок; вместимость салона рассчитана на 10 пассажиров.