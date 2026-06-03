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kosmos_news
Производитель экшен-камер GoPro не исключил банкротства из-за роста цены на микросхемы
Цены на микросхемы памяти резко выросли из-за бума ИИ, и GoPro сокращает четверть своего персонала.
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Производитель экшен-камер GoPro находится на грани банкротства. Калифорнийская компания официально предупредила инвесторов о сомнениях в дальнейшем существовании компании. Это обязательное уведомление свидетельствует о масштабных финансовых трудностях. GoPro уже ищет дополнительное финансирование или соглашения с кредиторами, чтобы предотвратить неплатежеспособность.Изображение: нейросеть qwen

Основная причина кризиса — резкий рост цен на микросхемы памяти. Стоимость полупроводниковых компонентов для GoPro в некоторых случаях выросла более чем вдвое. Ускоренное строительство огромных центров обработки данных для искусственного интеллекта резко повышает цены на микросхемы памяти.

Этот эффект испытывают и другие компании. Цифры говорят сами за себя: в прошлом квартале выручка GoPro упала на 26 процентов. Денежные резервы компании сократились до всего лишь 50 миллионов долларов. Прогнозируется, что к концу года выручка снизится до 651,5 миллиона долларов, что приведет к чистому убытку в размере 83,3 миллиона долларов.

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Чтобы избежать банкротства, GoPro инициировала масштабные меры по сокращению расходов. Компания продает активы и сокращает штат на 23 процента. В то же время руководство изучает стратегические варианты, такие как слияние или полная продажа. Новые направления бизнеса в государственном и авиационном секторах призваны генерировать дополнительные потоки доходов.

GoPro считается пионером на рынке экшен-камер для спортсменов. Прочные камеры используются сноубордистами, серферами и велосипедистами по всему миру. Всего несколько недель назад экипаж «Артемиды II» запечатлел снимки Луны и Земли с помощью GoPro. В технологическом плане бренд по-прежнему ассоциируется с качеством.

Но конкуренция резко возросла. В последние годы на рынок вышло множество аналогичных продуктов, что оказывает давление на GoPro. Сочетание растущей конкуренции, слабого спроса и теперь уже стремительного роста производственных затрат может означать конец пионера на рынке экшен-камер.

#чипы #память #микросхемы #gopro #экшен-камера
Источник: bloomberg.com
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