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kosmos_news
Ещё не выпущенный Galaxy Z Fold 8 был замечен в ресторане Южной Кореи
Samsung еще не представила Galaxy Z Fold 8, а устройство уже замечено в Южной Корее. Фотографии подтверждают его ключевую особенность.
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В последние дни в интернете активно обсуждалась новость о том, что Galaxy Z Fold 8 станет заметно толще. Эти сообщения подтверждаются фотографиями, опубликованными на корейском форуме DCInside, пишут СМИ. Пользователь запечатлел сотрудника Samsung, использующего еще не выпущенный Galaxy Z Fold 8 в ресторане.
Фото: gall.dcinside.com

Согласно сообщению, опубликованному на DCInside, фотографии якобы демонстрируют использование грядущего Galaxy Z Fold 8 в повседневной жизни. Автор утверждает, что заметил устройство в ресторане в Южной Корее и сфотографировал его с 20-кратным зумом. На форуме были опубликованы два снимка – на одном смартфон лежит на столе, на другом – человек держит его в руке.

Хотя устройство было спрятано в характерный камуфляжный чехол, используемый производителями перед запуском новых продуктов, телефон явно напоминает гаджет, рендеры которого ранее были опубликованы.

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На фотографиях Galaxy Z Fold 8 выглядит заметно шире своих предшественников. В то же время его общие пропорции более похожи на классический смартфон, чем на предыдущие модели серии Fold.

До сих пор устройство неофициально называлось Galaxy Z Fold 8 Wide. Однако, согласно последней информации, Samsung отказалась от этого названия и выбрала более простое наименование. Ожидается, что смартфон дебютирует как Galaxy Z Fold 8, а прямой преемник нынешнего Fold будет называться Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Фотографии также подтверждают наличие двух камер на задней панели. Однако детали дизайна остаются скрытыми под толстым защитным чехлом, поэтому фотографии не позволяют получить окончательное представление об устройстве. Сам факт появления прототипа за пределами лабораторий компании говорит о том, что Samsung уже активно готовится к запуску смартфона.

Согласно предыдущим сообщениям, Galaxy Z Fold 8 будет оснащен процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, как минимум 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятором емкостью 4800 мАч. Источники также упоминают 200-мегапиксельную основную камеру с оптической стабилизацией изображения и 50-мегапиксельную сверхширокоугольную камеру.

Ожидается, что Galaxy Z Fold 8 и Galaxy Z Fold 8 Ultra будут представлены 22 июля на предстоящем мероприятии Galaxy Unpacked.

#samsung #смартфон #южная корея #galaxy #galaxy z fold 8
Источник: gall.dcinside.com
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