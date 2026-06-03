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kosmos_news
Компания ASUS представила ноутбуки ProArt P14 и P16 толщиной до 14 мм на базе RTX Spark
Устройства ориентированы на создателей мультимедийного контента и весят менее 2 кг каждый.
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На выставке Computex 2026 было представлено множество нового оборудования, и ASUS — одна из компаний, которая основательно обновила свою линейку продуктов. ASUS предлагает десятки ноутбуков из самых разных серий — от бюджетного офисного оборудования до мощных машин для геймеров и творческих людей.Фото: ASUS

Наиболее интересными новыми устройствами являются два ноутбука из серии, ориентированной на создателей мультимедийного контента: ASUS ProArt P16 и ASUS ProArt P14. Эти устройства работают не на чипах от таких компаний, как AMD или Intel, а на совершенно новом чипе RTX Spark, разработанном Nvidia.

Nvidia RTX Spark — это чип на базе архитектуры ARM, оснащенный 20 ядрами Nvidia GRACE CPU и графическим чипом Nvidia Blackwell RTX с 6144 ядрами CUDA. Он обеспечивает вычислительную мощность в 1 петафлоп при выполнении вычислений, связанных с искусственным интеллектом. ASUS внедряет ИИ в свою линейку ноутбуков с помощью этого чипа.

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ProArt P16 и ProArt P14 могут иметь до 128 ГБ объединенной памяти, распределяемой между процессором и видеокартой. Оба оснащены OLED-панелями ASUS Lumina Pro с разрешением 4K и 3K, 100% охватом цветового пространства DCI-P3, яркостью HDR до 1600 нит и динамической частотой обновления до 120 Гц. Кроме того, имеются порты USB-C, USB-A, HDMI 2.1, устройство чтения SD-карт и Wi-Fi 7.

ASUS ProArt P16 имеет толщину всего 12,9 мм и весит 1,77 кг, а ASUS ProArt P16 весит 1,48 кг и имеет толщину 13,9 мм. Оба ноутбука поставляются с фирменным программным обеспечением производителя, включая ProArt Creator Hub, ASUS StoryCube и ASUS MuseTree.

#asus #ноутбуки #proart #rtx spark
Источник: press.asus.com
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