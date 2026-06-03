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kosmos_news
В Китае горящий тополиный пух повредил 20 новых электромобилей
Мужчина попытался убрать пух от тополей, просто поджигая его, но возник крупный пожар.
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В китайском городе Далянь крупный пожар на парковке полностью уничтожил 20 совершенно новых электромобилей. Никто не пострадал. Причина пожара весьма необычна. Сообщается, что 74-летний мужчина поджег пух, чтобы очистить территорию. Однако внезапный сильный ветер быстро распространил огонь и охватил плотно припаркованные новые автомобили, некоторые из которых сгорели до металлических рам. Об этом сообщило издание Carnewschina.Изображение: нейросеть qwenОфициально власти не раскрыли марки автомобилей и упомянули только 20 «автомобилей на новых источниках энергии». Изображения машин, распространяющиеся в интернете, предполагают, что это недавно представленные, полностью электрические седаны Geely Galaxy A7.


Тополиный пух — это чрезвычайно лёгкие, похожие на хлопок растительные волокна, выделяемые тополями и ивами в конце весны и начале лета для распространения семян ветром. Поскольку волокна содержат натуральные растительные масла, они имеют очень низкий порог воспламенения. Даже крошечной искры достаточно, чтобы поджечь этот материал. Виновному в поджоге будет предъявлено обвинение. По данным китайских СМИ, возможно даже тюремное заключение.
#китай #автомобили #электромобили #лето #тополиный пух
Источник: carnewschina.com
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