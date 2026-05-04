Алексей Мордвинцев оценил шансы отечественной авиационной отрасли догнать Airbus и Boeing.

Цели России в отношении национальной авиационной промышленности — создать собственный парк самолётов, чтобы не зависеть от зарубежных лайнеров и компонентов. В частности, в планах ведущего авиаперевозчика страны «Аэрофлот» оснастить к 2030 году парк самолетов не менее половиной отечественных лайнеров. Это решение соответствует программе импортозамещения, в рамках которой российская гражданская авиация постепенно отказывается от самолетов Airbus и Boeing. Фото: пресс-служба ПАО «ОАК» / t.me/uac_ru

Однако, как считает руководитель компании JetHunter Алексей Мордвинцев, в нашей стране сейчас отсутствует даже техническая возможность создать передовой двигатель для современного самолета и сам лайнер, которые бы превзошли по характеристикам иностранные аналоги. Только в таком воздушном судне могут быть заинтересованы заказчики из других стран.

Таким образом, делает вывод авиаэксперт, единственным вариантом создать полностью импортозамещенные самолеты и силовой установки — это согласиться с тем, что отрасль может стать убыточной. Однако она всё же обретет импортонезависимость.

По словам Мордвинцева, в таком случае — при условии стабильного развития производства — России понадобится 20–30 лет, чтобы стать снова передовой авиадержавой. Эксперт не исключает, что Россия может предложить свои двигатели китайскому авиапрому только в том случае, если у Пекина возникнут трудности с поставками/использованием американских или европейских силовых агрегатов. Индия также может стать перспективным рынком сбыта, хотя, как подчеркнул авиаэксперт, зарубежные поставщики в настоящее время явно выигрывают конкуренцию.

Россия сейчас интенсивно работает над тем, чтобы наконец вывести на рынок ряд импортозамещенных пассажирских самолётов. Особое внимание уделяется среднемагистральному МС-21, главной надежды российской гражданской авиации. Этот самолет и обновленный SJ-100 в шаге от сертификации, которая по плану должна завершиться до конца этого года.