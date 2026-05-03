Сейчас у ПК-геймеров непростая задача: оперативная память дорогая, а игры становятся всё более требовательными. Пользователи стали интересоваться, действительно ли нужно обновлять компьютер, или его производительности всё ещё достаточно для современных игр. Microsoft ответила на этот вопрос.
Обновление на странице поддержки игрового оборудования, обнаруженное Windows Latest, теперь гласит: «Обновление до 32 ГБ поможет, если вы также используете Discord, браузер и инструменты для потоковой передачи вместе с играми». Большинству игр также требуется работающая в фоновом режиме платформа, например, Steam или Epic Games.
Дело не только в требованиях самих современных игр — даже графически требовательным проектам, таким как Resident Evil Requiem или Pragmata, достаточно 16 ГБ. Однако это относится только к самой игре и обычно требует видеокарты с как минимум 8 ГБ видеопамяти. Как только возникает необходимость в многозадачности, например, для запуска браузера одновременно с игрой, просмотра YouTube, доступа к руководству или общения с друзьями в Discord, 16 ГБ быстро становится недостаточно.
Ранее 16 ГБ считались базовым показателем для хорошего игрового процесса. Теперь Microsoft называет этот объем памяти «необходимым» для игры, а 32 ГБ — основой для «беспроблемного» игрового процесса.
Кроме того, Microsoft рекомендует устанавливать все игры и операционную систему на SSD-накопитель. Жесткие диски подходят только для архивов и хранения данных. Это также подчеркивает еще одну проблему с играми на Windows: сама операционная система требует все больше оперативной памяти, даже в фоновом режиме, и поэтому так же требовательна, как Discord или браузер.
Как сообщает Winfuture, ежемесячный опрос Steam по аппаратному и программному обеспечению за апрель 2026 года показывает, что большинство геймеров (40,86%) играют с 16 ГБ оперативной памяти, а 38,53% уже имеют 32 ГБ. 33,49% также имеют видеокарту с 8 ГБ видеопамяти, 14,31% – с 12 ГБ. Таким образом, обновление с 16 до 32 ГБ уже идет полным ходом, даже без какого-либо вмешательства со стороны Microsoft.
Тот факт, что требования были официально повышены (даже если аргументация обоснована), в то время как вряд ли кто-то может позволить себе обновление, естественно, возмутил многих пользователей, в том числе на тематических форумах. Пока неизвестно, отменит ли Microsoft свои решения или внесет изменения в руководство.