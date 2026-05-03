Компьютерные игры на Windows 11 становятся всё более требовательными, и Microsoft объяснила, что необходимо для «беспроблемного» игрового процесса.

Сейчас у ПК-геймеров непростая задача: оперативная память дорогая, а игры становятся всё более требовательными. Пользователи стали интересоваться, действительно ли нужно обновлять компьютер, или его производительности всё ещё достаточно для современных игр. Microsoft ответила на этот вопрос.

Изображение: MicrosoftОбновление на странице поддержки игрового оборудования, обнаруженное Windows Latest, теперь гласит: «Обновление до 32 ГБ поможет, если вы также используете Discord, браузер и инструменты для потоковой передачи вместе с играми». Большинству игр также требуется работающая в фоновом режиме платформа, например, Steam или Epic Games.

Дело не только в требованиях самих современных игр — даже графически требовательным проектам, таким как Resident Evil Requiem или Pragmata, достаточно 16 ГБ. Однако это относится только к самой игре и обычно требует видеокарты с как минимум 8 ГБ видеопамяти. Как только возникает необходимость в многозадачности, например, для запуска браузера одновременно с игрой, просмотра YouTube, доступа к руководству или общения с друзьями в Discord, 16 ГБ быстро становится недостаточно.

Ранее 16 ГБ считались базовым показателем для хорошего игрового процесса. Теперь Microsoft называет этот объем памяти «необходимым» для игры, а 32 ГБ — основой для «беспроблемного» игрового процесса.

Кроме того, Microsoft рекомендует устанавливать все игры и операционную систему на SSD-накопитель. Жесткие диски подходят только для архивов и хранения данных. Это также подчеркивает еще одну проблему с играми на Windows: сама операционная система требует все больше оперативной памяти, даже в фоновом режиме, и поэтому так же требовательна, как Discord или браузер.

Как сообщает Winfuture, ежемесячный опрос Steam по аппаратному и программному обеспечению за апрель 2026 года показывает, что большинство геймеров (40,86%) играют с 16 ГБ оперативной памяти, а 38,53% уже имеют 32 ГБ. 33,49% также имеют видеокарту с 8 ГБ видеопамяти, 14,31% – с 12 ГБ. Таким образом, обновление с 16 до 32 ГБ уже идет полным ходом, даже без какого-либо вмешательства со стороны Microsoft.

Тот факт, что требования были официально повышены (даже если аргументация обоснована), в то время как вряд ли кто-то может позволить себе обновление, естественно, возмутил многих пользователей, в том числе на тематических форумах. Пока неизвестно, отменит ли Microsoft свои решения или внесет изменения в руководство.