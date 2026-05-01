kosmos_news
Учёные создали прототип умной контактной линзы со встроенным твердотельным аккумулятором
Микро-твердотельная батарея стартапа российского предпринимателя Романа Аксельрода призвана обеспечить работу «умных» контактных линз.

«Умные» контактные линзы — это своего рода прорыв в области для носимых устройств. Компании проводят исследования в этом направлении, но реальный продукт пока не появился. Причина кроется в многочисленных технических препятствиях. Одно из них: проблема питания «умной» контактной линзы. Стартап Xpanceo заявил, что нашел решение.Прототип микро-твердотельное батареи на «умной» контактной линзе. Фото: Xpanceo

Совместно с ITEN, разработчиком твердотельных накопителей энергии, планируется создание микро-твердотельной батареи. Обычная литий-ионная батарея не подходит для контактных линз. Она может разбухать, протекать, перегреваться или даже взрываться в случае короткого замыкания.

Батарея, интегрированная в «умную» контактную линзу, должна выдерживать механические нагрузки от моргания, перепады температур между телом и окружающей средой, а также потенциальные электрохимические реакции, вызываемые слезной жидкостью. Даже при оптимальной работе могут возникнуть проблемы, поскольку литиевые батареи выделяют небольшое количество водорода и могут слегка расширяться во время цикла зарядки/разрядки, что может вызывать неприятное давление в глазу.

Этих проблем не должно возникнуть при использовании твердотельной батареи. Технология ITEN позволяет создавать «ультратонкие» батареи, интегрированные в мягкую контактную линзу. При этом выходная мощность должна быть достаточной для питания дисплея в контактной линзе и беспроводного соединения.

Компания ITEN начала производство микро-твердотельных батарей в мае 2025 года, технология которых будет использоваться в контактных линзах Xpanceo. В их основе лежат керамические электроды с сетью мельчайших пор. Это решение увеличивает площадь поверхности электродов, что должно обеспечить более высокую выходную мощность, несмотря на малый размер, и повысить эффективность.

В качестве первого шага был создан прототип миниатюрной твердотельной батареи. Эта разработка демонстрирует возможность массового производства такой батареи и ее безопасную интеграцию в «умную» контактную линзу.

Xpanceo в 2025 году привлек $250 млн в рамках раунда финансирования; стартап оценили в $1,35 млрд. Компания со штаб-квартирой в Дубае была основана в 2021 году российским предпринимателем Романом Аксельродом и ученым Валентином Волковым, которого в пресс-релизах компании называют «одним из 2% лучших исследователей в мире».

#твердотельная батарея #контактные линзы #xpanceo
Источник: xpanceo.com
