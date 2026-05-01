На Кавказском инвестиционном форуме компания «Мотозавод Русь» представила новую разработку в области электромобильности — полностью отечественный электрический мотоцикл. По словам главного инженера-конструктора завода Дениса Дергачева, серийный образец должен начать сертификационные испытания уже в августе. К осени мотоцикл, как ожидается, получит сертификат. Подробные характеристики новинки пока не сообщаются. Изображение: «Мотозавод Русь»Согласно сообщениям СМИ, на форуме был продемонстрирован уже второй серийный образец транспортного средства. Соответственно, это финальный экземпляр мотоцикла, он изготовлен согласно технической документации и по сути уже готов к массовому производству.

В августе начнутся сертификационные испытания электромотоцикла. Будет проверяться соответствует ли техника установленным стандартам безопасности, качества и техническим регламентам, действующим в России.

Сообщается, что мотоцикл полностью разрабатывается силами предприятия «Мотозавод Русь». На заводе изготавливаются ключевые элементы, включая ходовую часть (рама, подвеска, колеса) и несущую конструкцию. За дизайн также отвечают российские специалисты.

«Мотозавод Русь» намерен расширить производство и наладить серийное изготовление мотоциклов. Для этого компания планирует построить новые сборочные цеха в Зеленограде. «Мотозавод Русь», как утверждает главный инженер компании, собирает полноценный электромотоцикл без занижений мощности, то есть двигатель работает в своем полном проектном потенциале, заявленном производителем, без программных (электронных) или механических ограничений.

Отмечается, что рынок таких транспортных средств постепенно растет в России. Препятствием к распространению электромотоциклов Дергачев видит в нормативной базе, которая пока еще четко не регулирует правила внедрения и эксплуатации данного вида транспорта.