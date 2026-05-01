Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В России представили новый отечественный электрический мотоцикл
Российский мотоцикл разрабатывается предприятием «Мотозавод Русь», модель готовится к сертификации осенью.

На Кавказском инвестиционном форуме компания «Мотозавод Русь» представила новую разработку в области электромобильности — полностью отечественный электрический мотоцикл. По словам главного инженера-конструктора завода Дениса Дергачева, серийный образец должен начать сертификационные испытания уже в августе. К осени мотоцикл, как ожидается, получит сертификат. Подробные характеристики новинки пока не сообщаются.Изображение: «Мотозавод Русь»Согласно сообщениям СМИ, на форуме был продемонстрирован уже второй серийный образец транспортного средства. Соответственно, это финальный экземпляр мотоцикла, он изготовлен согласно технической документации и по сути уже готов к массовому производству.

В августе начнутся сертификационные испытания электромотоцикла. Будет проверяться соответствует ли техника установленным стандартам безопасности, качества и техническим регламентам, действующим в России.

Сообщается, что мотоцикл полностью разрабатывается силами предприятия «Мотозавод Русь». На заводе изготавливаются ключевые элементы, включая ходовую часть (рама, подвеска, колеса) и несущую конструкцию. За дизайн также отвечают российские специалисты.

«Мотозавод Русь» намерен расширить производство и наладить серийное изготовление мотоциклов. Для этого компания планирует построить новые сборочные цеха в Зеленограде. «Мотозавод Русь», как утверждает главный инженер компании, собирает полноценный электромотоцикл без занижений мощности, то есть двигатель работает в своем полном проектном потенциале, заявленном производителем, без программных (электронных) или механических ограничений.

Отмечается, что рынок таких транспортных средств постепенно растет в России. Препятствием к распространению электромотоциклов Дергачев видит в нормативной базе, которая пока еще четко не регулирует правила внедрения и эксплуатации данного вида транспорта.

#россия #транспорт #производство #мотоцикл
Источник: avtovzglyad.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter