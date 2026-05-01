На Кавказском инвестиционном форуме компания «Мотозавод Русь» представила новую разработку в области электромобильности — полностью отечественный электрический мотоцикл. По словам главного инженера-конструктора завода Дениса Дергачева, серийный образец должен начать сертификационные испытания уже в августе. К осени мотоцикл, как ожидается, получит сертификат. Подробные характеристики новинки пока не сообщаются.Согласно сообщениям СМИ, на форуме был продемонстрирован уже второй серийный образец транспортного средства. Соответственно, это финальный экземпляр мотоцикла, он изготовлен согласно технической документации и по сути уже готов к массовому производству.
В августе начнутся сертификационные испытания электромотоцикла. Будет проверяться соответствует ли техника установленным стандартам безопасности, качества и техническим регламентам, действующим в России.
Сообщается, что мотоцикл полностью разрабатывается силами предприятия «Мотозавод Русь». На заводе изготавливаются ключевые элементы, включая ходовую часть (рама, подвеска, колеса) и несущую конструкцию. За дизайн также отвечают российские специалисты.
«Мотозавод Русь» намерен расширить производство и наладить серийное изготовление мотоциклов. Для этого компания планирует построить новые сборочные цеха в Зеленограде. «Мотозавод Русь», как утверждает главный инженер компании, собирает полноценный электромотоцикл без занижений мощности, то есть двигатель работает в своем полном проектном потенциале, заявленном производителем, без программных (электронных) или механических ограничений.
Отмечается, что рынок таких транспортных средств постепенно растет в России. Препятствием к распространению электромотоциклов Дергачев видит в нормативной базе, которая пока еще четко не регулирует правила внедрения и эксплуатации данного вида транспорта.