Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Авиаэксперт Пантелеев: Фюзеляж Ту-454 может быть изготовлен целиком из композитных материалов
Композитный материал обладает высокой прочностью, легкостью и коррозийной стойкостью, а его разработка в России уже началась.

В апреле на 20-м Российском венчурном форуме в Казани Объединенная авиастроительная компания (ОАК) представила проект нового лайнера Ту-454, производство которого, как ожидается, будет полностью сосредоточено в России. Этот гражданский дальнемагистральный пассажирский самолет, как предполагают авиаэксперты, станет своего рода аналогом Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. Авиаэксперт Олег Пантелеев поделился своим мнением о предполагаемых особенностях конструкции самолёта.Изображение: skyexpert/t.me/skyexpert1/1304Он заявил, что проект Ту-454 «не выглядит фантастикой», поскольку в стране имеются все необходимые ресурсы для производства таких лайнеров, требующих особо мощных двигателей большой тяги. Данные агрегаты должны изготавливаться из специальных полимеров, которые обратимо размягчаются при нагревании и затвердевают при охлаждении, не меняя химического состава. По словам эксперта, работы в этом направлении уже ведутся.

Не менее важная задача — создание цельнокомпозитного планера из отдельных секций. Это основная несущая конструкция Ту-454 (фюзеляж, крылья, хвостовое оперение), изготовленная целиком из композитных материалов, без использования металла в качестве основного силового каркаса.

Олег Пантелеев отметил, что в России уже разработали крыло из композиционных материалов для регионального полностью импортозамещенного самолета МС-21-310. Также продолжаются работы по созданию перспективного двигателя ПД-35.

Авиаэксперт полагает, что для создания конкурента Boeing 787 и Airbus A350 новой силовой установки и двигателя ПД-35 может быть недостаточным. Однако сами технологии, лежащие в основе конструкция Ту-454, могут обеспечить значительный прорыв в производстве самолетов. Таким образом, Ту-454 в первую очередь превзойдет Ил-96, который был спроектирован еще во времена СССР.

#россия #технологии #авиация #boeing #самолет #airbus #ту-454
Источник: www1.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter