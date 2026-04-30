Композитный материал обладает высокой прочностью, легкостью и коррозийной стойкостью, а его разработка в России уже началась.

В апреле на 20-м Российском венчурном форуме в Казани Объединенная авиастроительная компания (ОАК) представила проект нового лайнера Ту-454, производство которого, как ожидается, будет полностью сосредоточено в России. Этот гражданский дальнемагистральный пассажирский самолет, как предполагают авиаэксперты, станет своего рода аналогом Boeing 787 Dreamliner и Airbus A350. Авиаэксперт Олег Пантелеев поделился своим мнением о предполагаемых особенностях конструкции самолёта. Изображение: skyexpert/t.me/skyexpert1/1304Он заявил, что проект Ту-454 «не выглядит фантастикой», поскольку в стране имеются все необходимые ресурсы для производства таких лайнеров, требующих особо мощных двигателей большой тяги. Данные агрегаты должны изготавливаться из специальных полимеров, которые обратимо размягчаются при нагревании и затвердевают при охлаждении, не меняя химического состава. По словам эксперта, работы в этом направлении уже ведутся.

Не менее важная задача — создание цельнокомпозитного планера из отдельных секций. Это основная несущая конструкция Ту-454 (фюзеляж, крылья, хвостовое оперение), изготовленная целиком из композитных материалов, без использования металла в качестве основного силового каркаса.

Олег Пантелеев отметил, что в России уже разработали крыло из композиционных материалов для регионального полностью импортозамещенного самолета МС-21-310. Также продолжаются работы по созданию перспективного двигателя ПД-35.

Авиаэксперт полагает, что для создания конкурента Boeing 787 и Airbus A350 новой силовой установки и двигателя ПД-35 может быть недостаточным. Однако сами технологии, лежащие в основе конструкция Ту-454, могут обеспечить значительный прорыв в производстве самолетов. Таким образом, Ту-454 в первую очередь превзойдет Ил-96, который был спроектирован еще во времена СССР.