kosmos_news
Китай приостанавливает выдачу разрешений на эксплуатацию роботакси после инцидента с машинами Baidu
Из-за соображений безопасности производители и власти городов должны пересмотреть свои правила эксплуатации таких транспортных средств.

В конце марта в некоторых районах китайского мегаполиса Ухань возник транспортный коллапс. По меньшей мере 100 роботакси от производителя Baidu внезапно сломались и просто остановились посреди дороги. К счастью, никто не пострадал.
Изображение: нейросеть freepikКак сообщает Nikkei Asia, китайские власти принимают меры в ответ на этот инцидент. В начале апреля они вызвали на встречу восемь компаний, производящих роботакси, а также представителей ведомств разных городов, разрешающих использование таких транспортных средств на дорогах, и потребовали всесторонней оценки. Кроме того, на данный момент новые разрешения на роботакси выдаваться не будут.

По данным Nikkei, китайское правительство давно делегировало надзор за испытаниями роботакси местным властям. Поэтому правила для беспилотных автомобилей различаются в регионах.

По данным Nikkei Asia, к концу 2025 года в 10 китайских городах работало около 4500 роботакси. За ними следуют Baidu, Pony.ai и WeRide. Последняя компания подчеркнула, что ее уже одобренные парки продолжают работать в обычном режиме. Автопроизводители Geely и Xpeng представили свои модели роботакси на проходящем в настоящее время в Пекине автосалоне.

Все три производителя теперь также нацелены на рынки за пределами Китая. Первые автомобили WeRide и Baidu уже работают в Дубае. В прошлом году Baidu объявила о своем намерении расшириться в Швейцарию и Турцию. Как сообщали СМИ в ноябре, компания Pony.ai заключила соглашение о сотрудничестве с Bolt для вывода роботакси на европейский рынок.

Автономные такси также работают в США, например, от дочерней компании Alphabet, Waymo. Они тоже сталкиваются с повторяющимися проблемами и сбоями.

#китай #автомобили #роботакси
Источник: asia.nikkei.com
