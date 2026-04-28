Новые умные очки Samsung, как ожидается, выйдут на рынок уже в этом году. В Сети появились изображения, которые дают понять, как будут выглядеть Galaxy Glasses.

Изображение: Samsung / OnLeaks / Android HeadlinesУ новых очков Samsung есть определенное сходство с Ray-Ban. Galaxy Glasses также имеют типичный дизайн солнцезащитных очков с камерами, встроенными в край оправы. Изображения были опубликованы OnLeaks и Android Headlines.

Так могут выглядеть умные очки Samsung Galaxy Glasses. Изображение: Samsung / OnLeaks / Android HeadlinesИзображенные на фото очки Samsung не будут иметь дисплея. Ожидается, что модель со встроенным экраном будет выпущена в следующем году. Galaxy Glasses без экрана, как ожидается, будут представлены этим летом на мероприятии Unpacked.

Сообщается, что они будут оснащены 12-мегапиксельной камерой и наушниками. Ожидается, что они будут поддерживать Bluetooth и смогут подключаться к Wi-Fi. Емкость аккумулятора, предположительно, составит 155 мАч, а вес — около 50 граммов.

Первые очки Galaxy Glasses, скорее всего, будут работать на Android XR. Несмотря на отсутствие дисплея, очки обеспечат доступ к Gemini AI, согласно просочившейся информации. Соответственно, очки Samsung, вероятно, будут иметь встроенный микрофон.

Ожидается, что в этом году бездисплейные очки Galaxy Glasses будут стоить от 379 до 499 долларов. Очки Samsung с экраном micro-LED, выпуск которых запланирован на 2027 год, будут значительно дороже — от 600 до 900 долларов.