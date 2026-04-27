kosmos_news
Новый плагин для браузера намеренно вставляет ошибки в созданные ИИ электронные письма
Люди, использующие нейросети, воспринимаются как более ленивые, поэтому расширение намеренно добавляет опечатки в тексты, сгенерированные ИИ — кажется, будто отправитель не использовал такие технологии.

Хотя инструменты ИИ по-прежнему допускают ошибки, генерируемые ими тексты часто бывают слишком идеальными. Студент Гарварда разработала расширение для браузера, которое призвано это изменить. Как сообщает Business Insider, плагин намеренно добавляет опечатки в электронные письма, чтобы они выглядели более «человеческими», естественными.Изображение: нейросеть freepikИскусственный интеллект уже давно стал частью повседневной рабочей жизни многих людей. Однако использование ИИ не всегда воспринимается положительно. Тех, кто использует инструменты ИИ в профессиональном или академическом контексте, считаются ленивыми, а их работа воспринимается окружающими как менее ценная.

Бен Хорвиц, студент Гарвардской школы бизнеса, разработал расширение для браузера, использующее модель ИИ Claude от Anthropic, которое намеренно вносит ошибки в электронные письма. Плагин под названием «Sinceerly» обещает выборочно редактировать слишком идеальные электронные письма — от отсутствия заглавных букв в начале предложений до очевидных опечаток. Пользователи даже могут регулировать серьезность ошибок или добавлять пометку «Отправлено с моего iPhone», если это необходимо.

Идея не нова. Как сообщает журнал New York Magazine, американские студенты уже давно намеренно добавляют ошибки в свои работы, чтобы обойти программное обеспечение для распознавания текста, используемое в университетах. Использование намеренно ошибочных речевых оборотов, призванных сделать текст более естественным, стало распространенной практикой среди студентов.

«Я разработал Anti-Grammarly», — объяснил Хорвиц, имея в виду известный инструмент проверки орфографии и грамматики на основе ИИ. Идея нового плагина возникла из наблюдения, что все полученные им электронные письма выглядели одинаково и явно были сгенерированы ИИ. Расширение предлагает некоторые бесплатные «улучшения», после чего взимается плата в размере 4,99 доллара за его использование.

#технологии #искусственный интеллект #ии #chrome #браузер #плагин #sinceerly #электронные письма
Источник: businessinsider.com
