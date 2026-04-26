Издание «Фонтанка.ру» выяснило, почему экзотические для России бананы и апельсины дешевле яблок и груш.

В России в конце апреля средняя стоимость яблок оказалась выше апельсинов и бананов (на 23 рубля и 4 копейки соответственно). Такая ситуация на рынке произошла впервые за долгие годы. Как отмечает издание «Фонтанка.ру», рост стоимости яблок традиционно ожидается в июле.

«Фонтанка.ру» отмечает, что представленные данные Росстата не совсем точно отражают реальную картину: для точного анализа ситуации необходимо уточнить о каких сортах яблок идет речь, в каких торговых сетях они продаются и пр. Издание отмечает, что в России всегда очень большой урожай яблок: по предварительным данным в 2025 году — 1,9 млн тонн. Дефицита этих фруктов в России никогда не было, поскольку большой объем фруктов импортируется из Беларуси и Ирана.

Однако российское яблоко почти наполовину идет в переработку, тогда как импортное — всегда поступает в магазины. «Фонтанка.ру» пишет, ссылаясь на цифры Росстата, что общая площадь яблоневых садов медленно, но стабильно сокращается. Похожая ситуация с грушами.

С апреля по конец июня в стране практически не остается своих яблок. Таким образом, делает вывод «Фонтанка.ру», дефицит ощущается в течение целого квартала, поэтому сейчас наблюдается рост цен, поскольку на прилавках в основном китайские и азербайджанские яблоки. Пошлины же на импорт растут.

Что касается бананов и апельсинов, то они в течение всего года дешевле яблок, поскольку налажена цепочка поставок. К тому же, например, Египту кроме России, поставлять фрукты некуда. Также собеседники «Фонтанки» заявили, что для выращивания бананов в южных странах не нужна специальная инфраструктура, используется дешевая рабочая сила. В Эквадоре килограмм бананов продают поставщикам за 25-30 рублей, в магазины России они поступают по 80-100 рублей — в итоге все зарабатывают, а потребители получают относительно недорогие витамины круглый год.