kosmos_news
Европейское космическое агентство представило первую модель космического самолёта Space Rider
Европейское космическое агентство (ЕКА) объявило о завершении создания полномасштабной демонстрационной модели (длиной около 4,6 метра) космического самолета Space Rider.

Space Rider — это многоразовый мини-космический челнок, предназначенный для полетов на околоземную орбиту. Проект направлен на расширение возможностей Европы в области автономных орбитальных миссий с возможностью возвращения на Землю.
Фото: ЕКАЕвропейское космическое агентство (ЕКА) объявило о создании первой испытательной модели космического самолета в масштабе 1:1. Длина модели составляет приблизительно 4,6 метра, а по размерам она сравнима с небольшим фургоном.

Согласно объявлению, испытания начнутся в этом году для проверки характеристик аппарата на заключительном этапе возвращения. Модель будет многократно сбрасываться с вертолета с высоты до 3 км над испытательным полигоном на Сардинии. После сброса она начнет управляемый полет, имитирующий заключительный этап схода с орбиты.

Ключевым элементом этих испытаний станет успешное раскрытие парашюта длиной 27 м и шириной 10 м. Он позволит совершить мягкую посадку на скорости до 12 км/ч. ЕКА подчеркивает, что ни один космический аппарат этого типа еще не использовал это решение для этапа посадки.

ЕКА подчеркивает, что испытательная кампания будет интенсивной, поскольку система полностью автономна. Еще одним важным элементом испытаний станет проверка алгоритма управления, основанного на бортовой авионике. Программное обеспечение будет постоянно корректировать траекторию полета в соответствии с атмосферными условиями, включая порывы ветра.

Space Rider не будет типичным космическим аппаратом. ЕКА описывает его как «орбитальную лабораторию», которая позволит осуществлять миссии на низкой околоземной орбите в течение примерно двух месяцев. Этот период предоставит возможность провести ряд исследований в области фармацевтики, физики и биологии, а также возможность для промышленности продемонстрировать свои технологии. 

Возвращаемый модуль сможет перевозить полезную нагрузку весом до 600 кг. В своей первой миссии аппарат будет перевозить коммерческие грузы, и сообщения СМИ указывают на то, что компании уже заинтересованы в резервировании мест для последующих миссий.

Демонстрационная миссия космического аппарата Space Rider запланирована на 2028 год. Запуск аппарата в космос будет осуществлен с помощью европейской ракеты-носителя Vega-C.

#космос #европа #ека #шаттл #космический самолет #челнок #space rider
Источник: x.com
