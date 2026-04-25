Изобретение относится к винтокрылым летательным аппаратам с вертикальным взлетом и посадкой, подъемная и тяговая сила осуществляются несущими винтами, которые расположены не сверху, как у вертолета, а сбоку.

Инженер из Хакасии Иван Хамин изобрел уникальную схему летательного аппарата с вертикальным взлётом и посадкой. В данном проекте несущие винты размещены внутри корпуса. Эксперты ресурса «Первый технический» называют этот аппарат «антивертолётом».

Изображение: нейросеть freepikСудя по описанию проекта в документации, аппарат можно отнести к винтокрылым устройствам с вертикальным взлетом и посадкой. В этих аппаратах подъемная и тяговая сила осуществляются несущими винтами. Согласно разработанной концепции, у аппарата имеется кабина с двумя секциями — в передней и задней части. Внутри них расположены «винты в диффузорах», как пишет портал «Первый технический». Сообщается, что «такая схема позволяет управлять тягой без классического автомата перекоса, изменяя положение винтов внутри каналов».

Лопасти винта состоят из двух элементов, которые формируют полусферу. Когда они начинают вращаться, то автоматически меняют свое положение за счёт центробежных сил. Благодаря такой особенности конструкции лопастей, тяга автоматически адаптируется под режим полета.

Силовая установка включает в себя газотурбинный двигатель и обратимую электрическую машину — устройство, способное работать и как двигатель, и как генератор. Инженер полагает, что представленная им схема снизит габариты конечного устройства, позволит оптимизировать балансировку и в целом будет способствовать расширению областей применения. Летательный аппарат сможет зависать в воздухе, приземляться на ограниченные участки и осуществлять операции максимально низко над поверхностью объектов/земли.