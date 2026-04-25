Финансирование проекта для мониторинга солнечных вспышек предоставлено Европейским космическим агентством

В Польше начала работать исследовательская станция, оснащенная шестиметровой радиоантенной. Ее задача — непрерывный мониторинг космической погоды. Инвестиции для проекта предоставлены Европейским космическим агентством (ЕКА), а строительство осуществляли польские специалисты.

«Телескоп ROSIE подчеркивает растущую роль Польши в европейских усилиях по мониторингу космической погоды», — написал в пресс-релизе Юха-Пекка Лунтама, директор Управления космической погоды ЕКА.

По словам эксперта, европейская космическая отрасль также играет ведущую роль в предстоящей спутниковой миссии SAWA. Она предоставит дополнительный источник данных о состоянии атмосферы с орбиты в режиме, близком к реальному времени. Юха-Пекка Лунтама имел в виду наноспутник, разрабатываемый для изучения термосферы Земли. Данные, собранные SAWA, будут использоваться в моделях и сервисах, предоставляющих оповещения о космической погоде, инструменты прогнозирования и другие продукты, содержащие данные о солнечной активности.

Хотя эта миссия всё ещё находится в стадии разработки, ROSIE активно эксплуатируется с марта. Антенна радиотелескопа направлена к Солнцу. Два высокоскоростных радиоспектрографа фильтруют входящие радиоволны для мониторинга двух конкретных частот, которые являются индикаторами солнечной активности. Эти частоты часто называют «солнечными радиоиндексами». Они служат надежными индикаторами экстремального ультрафиолетового излучения, которое нельзя непосредственно наблюдать с поверхности Земли.

Ионизация верхних слоев атмосферы, вызванная солнечным излучением, может ослабить, задержать или нарушить сигналы, передаваемые со спутников на Землю. Последствия могут привести к опасным сбоям в работе систем позиционирования и навигации в различных отраслях. Измерения, проводимые ROSIE, помогут отслеживать эти сбои и ограничивать их влияние на инфраструктуру на Земле.