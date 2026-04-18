Упаковка Samsung 990 Pro ничем не отличается от подлинной, но сам SSD-накопитель непригоден к использованию.

Цены на жесткие диски и твердотельные накопители по-прежнему находятся на рекордно высоком уровне, чем пользуются мошенники. Как сообщает Computerbase, поддельные SSD-накопители теперь продаются через европейские интернет-магазины.

Samsung 990 Pro SSD. Фото: Samsung

Пострадавший пользователь сообщества Computerbase заказал несколько SSD-накопителей Samsung 990 Pro. Доставленные накопители сначала выглядели подлинными. Только при более внимательном сравнении выяснилось, что качество пломбы на упаковке низкое и немного отличается от оригинала. Коробка, по всей видимости, не была вскрыта для замены подлинных SSD-накопителей. То есть, речь не шла о мошеннчестве со стороны службы доставки.

Однако после распаковки у покупателя сразу возникли подозрения: у поддельных устройств синяя печатная плата. SSD-накопители Samsung, однако, всегда черные. На накопителях наклеены серийные номера — предположительно, тоже поддельные. Этот метод злоумышленники уже использовали с Samsung 980 Pro три года назад.

Пользователь проверил поддельные накопители 990 Pro с помощью инструмента CrystalDiskInfo. Хотя отображается правильное обозначение оборудования, информация о емкости и прошивке неверна. Программа Samsung Magician также распознает SSD как 990 Pro, но производитель указан не Samsung. Хотя SSD распознаются, они совершенно непригодны для использования. Накопители даже не удалось отформатировать, что делает невозможным проведение каких-либо тестов их производительности.

Computerbase связался с продавцом. Его личность не разглашается. Продавец заверил, что проверит, у какого дистрибьютора были получены SSD-накопители. Как сообщается, на складе больше подозрительных накопителей обнаружено не было.

Компания Samsung отреагировала на сообщение и рекомендует приобретать продукцию компании только в официальном магазине или у авторизованных дилеров. Любой желающий может использовать программное обеспечение Samsung Magician для проверки подлинности приобретенной продукции. О подозрительных случаях также можно сообщить в сервисный центр Samsung.