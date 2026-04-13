Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Apple отказывается от поставок моделей Mac mini и Mac Studio из-за дефицита оперативной памяти
Mac Mini от Apple относительно недорог и популярен как настольный компьютер начального уровня.

Всем, кто заинтересован в одном из двух настольных компьютеров Apple, в настоящее время приходится довольствоваться ограниченным выбором. Это касается как популярного Mac Mini M4, так и рабочей станции Mac Studio. Производитель сообщает, что несколько моделей «в настоящее время недоступны» в онлайн-магазине. Apple не сообщила никаких причин этой ситуации. Наблюдатели предполагают, что текущая нехватка оперативной памяти является одним из факторов отказа от поставок техники. Также не исключено, скоро появятся новые модели компактных ПК.
Изображение: нейросеть freepikЗадержки с поставками некоторых вариантов устройств наблюдались и ранее. В марте Apple прекратила выпуск Mac Studio с 512 гигабайтами оперативной памяти, не предложив ему замену. Теперь это коснулось даже якобы «стандартных» конфигураций.

Например, отсутствует версия Mac Mini M4 с 32 гигабайтами памяти. Большинство магазинов Apple также не продают это оборудование. Версия Mac Mini с 64 гигабайтами памяти и процессором M4 Pro также недоступна. Покупателям Mac Studio придётся обойтись без версии M4 Max с 128 гигабайтами памяти.

Apple не предоставила никакой информации о причинах ограниченной доступности и о том, когда ситуация улучшится. Однако у некоторых розничных продавцов эти модели всё ещё есть в наличии, и их цены, как правило, немного ниже, чем у Apple.

Помимо продолжающегося дефицита оперативной памяти, может быть и другое объяснение ограниченной доступности ОЗУ в Mac mini и Mac Studio: Apple, возможно, готовит новые линейки продуктов. Mac mini M4 был выпущен в ноябре 2024 года. Mac Studio M4 Max и M3 Ultra были выпущены в марте 2025 года. Apple могла бы обновить обе эти машины до процессора M5, который уже используется в MacBook Pro и MacBook Air.

#apple #оперативная память #озу #дефицит памяти #mac mini #mac studio
Источник: 9to5mac.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter