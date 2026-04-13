Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В Нидерландах открылся крупнейший в Европе музей Apple
На площади в 2000 квадратных метров собрана вся 50-летняя история Apple — от гаража Джобса и компьютера Apple I до современных моделей iPhone и Mac.

В Утрехте, Нидерланды, официально открылся Музей Apple (Apple Museum) – первый в Европе культурный центр, полностью посвященный истории компании из Купертино. Музей может похвастаться одной из крупнейших в мире коллекций устройств Apple, размещенной в здании площадью 2000 квадратных метров.Модель гаража Джобсов. Фото: applemuseum.nlМузей Apple был создан в результате сотрудничества предпринимателя, основателя и президента Фонда музеев Apple Эда Бинделса и группы из более чем 50 волонтеров, включая техников, коллекционеров и историков, которые помогли собрать и разработать экспозицию. Коллекция музея включает в себя почти все когда-либо выпущенные устройства Apple, в том числе легендарные компьютеры Apple I и Apple II.

Работая вместе, энтузиасты тщательно отобрали тысячи экспонатов, включая обширную коллекцию, приобретенную у бывшего Музея Apple в Вестерборке. Гордость музея – помимо впечатляющей коллекции экспонатов – это модель гаража родителей Стива Джобса, где сам изобретатель, Стив Возняк и группа их друзей собирали и разрабатывали первые компьютеры Apple.

Помимо представления истории компании через продукты и тематические пространства, Музей Apple также рассказывает о периоде, когда Стив Джобс не работал в Apple, и о его годах в компании NeXT. Музей открыт со среды по понедельник (закрыт по вторникам, открыт в выходные дни) с 10:00 до 17:00. Стоимость билетов варьируется от 15 евро (студенты и подростки от 10 до 17 лет) до 21,50 евро (взрослые). Дети до 9 лет проходят бесплатно.

#apple #техника #европа #история #культура #музей #джобс
Источник: macrumors.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter