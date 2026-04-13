На площади в 2000 квадратных метров собрана вся 50-летняя история Apple — от гаража Джобса и компьютера Apple I до современных моделей iPhone и Mac.

В Утрехте, Нидерланды, официально открылся Музей Apple (Apple Museum) – первый в Европе культурный центр, полностью посвященный истории компании из Купертино. Музей может похвастаться одной из крупнейших в мире коллекций устройств Apple, размещенной в здании площадью 2000 квадратных метров. Модель гаража Джобсов. Фото: applemuseum.nlМузей Apple был создан в результате сотрудничества предпринимателя, основателя и президента Фонда музеев Apple Эда Бинделса и группы из более чем 50 волонтеров, включая техников, коллекционеров и историков, которые помогли собрать и разработать экспозицию. Коллекция музея включает в себя почти все когда-либо выпущенные устройства Apple, в том числе легендарные компьютеры Apple I и Apple II.

Работая вместе, энтузиасты тщательно отобрали тысячи экспонатов, включая обширную коллекцию, приобретенную у бывшего Музея Apple в Вестерборке. Гордость музея – помимо впечатляющей коллекции экспонатов – это модель гаража родителей Стива Джобса, где сам изобретатель, Стив Возняк и группа их друзей собирали и разрабатывали первые компьютеры Apple.

Помимо представления истории компании через продукты и тематические пространства, Музей Apple также рассказывает о периоде, когда Стив Джобс не работал в Apple, и о его годах в компании NeXT. Музей открыт со среды по понедельник (закрыт по вторникам, открыт в выходные дни) с 10:00 до 17:00. Стоимость билетов варьируется от 15 евро (студенты и подростки от 10 до 17 лет) до 21,50 евро (взрослые). Дети до 9 лет проходят бесплатно.