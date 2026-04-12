kosmos_news
Певец Юрий Лоза усомнился в подлинности сделанных в ходе миссии «Артемида II» фотографий Земли
Российский исполнитель предположил, что фотографии нашей планеты были созданы с помощью искусственного интеллекта.

Первая американская лунная миссия со времен «Аполлон-17» в 1972 году завершилась 11 апреля, когда капсула с астронавтами приводнилась у побережья Сан-Диего, завершив почти 10-дневный полет. Теплозащитный экран капсулы «Орион», который ранее критиковали за нестабильность, сработал как положено. Во время своего десятидневного путешествия экипаж миссии «Артемида II» (Artemis II) смог запечатлеть уникальные моменты, многие из которых были сняты на iPhone 17.

Как и ожидалось, экипаж не только получил новые впечатляющие изображения нашей планеты, но и воссоздал знаменитую фотографию «Восход Земли». Она была сделана почти 60 лет назад во время миссии «Аполлон-8» и внесла значительный вклад в экологическое движение. Однако известный российский исполнитель Юрий Лоза усомнился, что экипаж миссии смог сделать столь впечатляющие фотографии Земли. На пост певца в соцсети обратило издание «Газета.ru».
Изображение: нейросеть freepikЛоза написал, что фотография Земля, которую представили члены экипажа миссии «Артемида II», на самом деле была создана искусственным интеллектом (ИИ). По его словам, в настоящее время соответствующие технологии могут делать «реалистичные трехмерные движущиеся и поющие» изображения. Поэтому «слепить фотку Земли для ИИ — сущая безделица», приходит к выводу певец.

Музыкант также выразил обеспокоенность по поводу использования туалета на космическом корабле. Ранее сообщалось, что туалет на борту космического корабля работает с перебоями, однако астронавты смогли самостоятельно решить эту проблему.

Юрий Лоза написал, что ему «сложно представить в современной ракете ведро с крышкой». В действительности туалет на космическом корабле «Орион» представляет собой компактную нишу под полом капсулы.

Напомним, что во время миссии NASA была сделана одна из самых запоминающихся фотографий — прохождение Луны перед Солнцем. Также во время пролета мимо Луны экипаж задокументировал обратную сторону Луны, которую люди не видели невооруженным глазом более 50 лет.

Между тем многие зарубежные медийный личности, как и Юрий Лоза, с недоверием относятся к программам НАСА. Так, еще осенью прошлого года актриса Ким Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году.

#россия #сша #технологии #искусственный интеллект #наука #ии #nasa #наса #земля #артемида #юрий лоза
Источник: gazeta.ru
