Автопилот способен управлять автомобилем в городе и на трассе.

Нидерланды стали первой европейской страной, одобрившей программное обеспечение помощи водителю от Tesla. Управление по регистрации транспортных средств страны разрешило использование системы, которая под контролем человека берет на себя большую часть задач вождения на автомагистралях и в городском потоке, сообщила компания 10 апреля. Так называемое программное обеспечение «полностью автономного вождения» (Full Self-Driving, FSD) уже доступно в США.

Это решение может проложить путь к одобрению другими европейскими органами. Голландское управление по регистрации транспортных средств (RDW) заявило, что система помощи может повысить безопасность дорожного движения при правильном использовании. Однако оно подчеркнуло, что это не автономное вождение, а скорее система помощи водителю, требующая его участия в принятии решений на дороге.

Перед получением одобрения компания Tesla провела внутреннее тестирование своего программного обеспечения по всей Европе, сообщила американская компания-производитель электромобилей. По данным Electrek, программа тестирования включала в себя проезд 1,6 миллиона километров по европейским догогам. Однако одобрение остается на усмотрение каждой отдельной страны, но предполагается, что Германия, Франция и Италия могут первыми последовать примеру Нидерландов.

Регламент ООН R-171 для «Систем помощи водителю», необходимый для одобрения, предусматривает, что Tesla должна сообщать обо всех инцидентах, связанных с безопасностью. Кроме того, необходимо предоставлять как минимум ежегодные отчеты о производительности.

Генеральный директор Tesla Илон Маск годами обещал, что система полного автономного вождения (FSD) в конечном итоге позволит автомобилям Tesla автономно перемещаться. Для текущей версии, где водитель должен быть готов взять управление на себя в любой момент, Tesla недавно добавила термин «контролируемое управление».

В США водители Tesla годами могли использовать программное обеспечение FSD. Особенно на ранних этапах они сообщали о многочисленных ошибках; теперь Маск указывает на значительные улучшения.