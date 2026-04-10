kosmos_news
На птицефабрике под Новосибирском запущена линия сортировки яиц с использованием оборудования из КНР
В условиях санкционных ограничений российское предприятие полагается на высокотехнологичные решения китайских партнеров для замены европейского оборудования.

АО «Птицефабрика Чикская» 9 апреля запустила на предприятии механизированную линию сортировки и упаковки яиц. Модернизация производства предполагала замену оборудования, ранее поставлявшемуся из Европы. На помощь предприятию из Новосибирской области пришли китайские партнеры.
Изображение: нейросеть freepikВ обновление цеха было вложено около 250 миллионов рублей. Часть средств фабрика выделила из своих резервов, а также был взят кредит. Ранее на фоне санкционных ограничений птицефабрика отказалась от оборудования из Европы. Китайские аналоги обеспечили продолжение модернизации объекта. Благодаря новым технологическим решениям из Китая, предприятие начинает работать в соответствие с новыми требованиями, техническими условиями и нормами качества. На данный момент осуществлено уже 70 процентов от общего объёма реконструкции.

Птицефабрика во время модернизации не снижала объемы производства. Ежегодный установленный объем выпускаемой продукции — около 320 миллионов штук яиц. На выпускаемые на предприятии яйца под торговой маркой «Яркое утро» приходится треть от общего объёма. В планах увеличить объем до 50-60 процентов.

Новый цех начал эксплуатироваться в декабре прошлого года. На первом этапе был произведен монтаж линии сортировки яиц. Это автоматизированная система, которая управляется компьютером. У линии сортировки высокая пропускная способность: через нее проходит 120 тысяч яиц в час. В день, за 8-часовую смену, птицефабрика может выпускать 1 млн яиц — отсортированных и упакованных в лотки из различных материалов. Внедрена и система маркировки и штрихкодирования, благодаря которой гарантируется высокое качество всей партии готовой продукции.

#россия #китай #технологии #импортозамещение #птицефабрика
Источник: kochvesti.ru
