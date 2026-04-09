Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
В России перенесли сроки отправки трёх аппаратов к Луне на несколько лет
Аппараты «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» теперь планируют отправить к спутнику Земли в период с 2032 по 2036 годы

Согласно последним сообщениям СМИ, график запуска российских лунных миссий «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесен на 2032–2036 годы. Решение подтвердил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышов. Запуск «Луны-29» запланирован на 2032 год, «Луны-30» — на 2034 год, а «Луны-28» — на 2036 год. Несколько месяцев назад стало известно, что запуск миссии «Луна-27» также состоится позже запланированного. В настоящее время запуск ожидается в 2029 году, хотя ранее он планировался на 2028 год.

Изображение: нейросеть freepik

Кроме того, новый план Роскосмоса предусматривает запуск двух отдельных зондов: «Луна-27А» в 2029 году и «Луна-27Б» в 2030 году. Оба зонда планируется доставить к лунным полюсам — северному и южному — где они будут проводить исследования наличия воды и других химических соединений, таких как водород, метан и аммиак. Посадочные модули будут оснащены бурами, способными проникать в грунт на глубину около двух метров. Ещё до «Луны-27» Россия планирует осуществить миссию «Луна-26», запуск которой запланирован на 2027 год. Зонд должен выйти на лунную орбиту и провести исследования её топографии и состава, с особым акцентом на полярные регионы.

Задержки в реализации последующих миссий во многом являются следствием не очень успешной миссии «Луна-25» в августе 2023 года. Тогда произошел отказ системы управления во время маневра входа зонда на лунную орбиту. Стоит отметить, что это была первая российская лунная миссия с 1976 года. При этом, российская космическая отрасль находится на подъеме. Реализуется проект освоения Венеры, в рамках которого к 2036 году планируется впервые с 80-х годов получить снимки поверхности этой планеты с помощью посадочного модуля «Венера-Д». Также в течение следующих 50 лет Россия планирует достичь Марса и пояса астероидов.

На протяжении десятилетий Россия была одним из лидеров в освоении космоса – в том числе благодаря запуску «Луна-25» – она играла ключевую роль в разработке этого космического аппарата. Будучи страной, отправившей первого человека на орбиту, Россия продолжает славные традиции советских инженеров-конструкторов. В то же время США отмечают историческую веху — успешное завершение миссии «Артемида II». Экипаж впервые за более чем 50 лет совершил орбитальный полет вокруг Луны, побив рекорд дальности пилотируемых космических полетов.

#россия #космос #луна
Источник: interfax.ru
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter