Аппараты «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» теперь планируют отправить к спутнику Земли в период с 2032 по 2036 годы

Согласно последним сообщениям СМИ, график запуска российских лунных миссий «Луна-28», «Луна-29» и «Луна-30» перенесен на 2032–2036 годы. Решение подтвердил вице-президент Российской академии наук Сергей Чернышов. Запуск «Луны-29» запланирован на 2032 год, «Луны-30» — на 2034 год, а «Луны-28» — на 2036 год. Несколько месяцев назад стало известно, что запуск миссии «Луна-27» также состоится позже запланированного. В настоящее время запуск ожидается в 2029 году, хотя ранее он планировался на 2028 год.

Кроме того, новый план Роскосмоса предусматривает запуск двух отдельных зондов: «Луна-27А» в 2029 году и «Луна-27Б» в 2030 году. Оба зонда планируется доставить к лунным полюсам — северному и южному — где они будут проводить исследования наличия воды и других химических соединений, таких как водород, метан и аммиак. Посадочные модули будут оснащены бурами, способными проникать в грунт на глубину около двух метров. Ещё до «Луны-27» Россия планирует осуществить миссию «Луна-26», запуск которой запланирован на 2027 год. Зонд должен выйти на лунную орбиту и провести исследования её топографии и состава, с особым акцентом на полярные регионы.

Задержки в реализации последующих миссий во многом являются следствием не очень успешной миссии «Луна-25» в августе 2023 года. Тогда произошел отказ системы управления во время маневра входа зонда на лунную орбиту. Стоит отметить, что это была первая российская лунная миссия с 1976 года. При этом, российская космическая отрасль находится на подъеме. Реализуется проект освоения Венеры, в рамках которого к 2036 году планируется впервые с 80-х годов получить снимки поверхности этой планеты с помощью посадочного модуля «Венера-Д». Также в течение следующих 50 лет Россия планирует достичь Марса и пояса астероидов.

На протяжении десятилетий Россия была одним из лидеров в освоении космоса – в том числе благодаря запуску «Луна-25» – она играла ключевую роль в разработке этого космического аппарата. Будучи страной, отправившей первого человека на орбиту, Россия продолжает славные традиции советских инженеров-конструкторов. В то же время США отмечают историческую веху — успешное завершение миссии «Артемида II». Экипаж впервые за более чем 50 лет совершил орбитальный полет вокруг Луны, побив рекорд дальности пилотируемых космических полетов.