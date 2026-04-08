Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Samsung выпустит стабильную версию One UI 8.5 для всех смартфонов серии S25 4 мая
Стала известная дата выхода обновления для старых смартфонов Galaxy

До сих пор интерфейс One UI 8.5 был доступен только для двух серий смартфонов, выпущенных в 2026 году: Galaxy S26 и Galaxy A57/A37. Владельцы более старых моделей по-прежнему могут использовать One UI 8.0, ожидая обновления до One UI 8.5. Однако обновление One UI 8.5 выйдет уже 4 мая (в Южной Корее — 30 апреля). Более старые модели Samsung, такие как Galaxy S25 и S24, до сих пор могли использовать тестовую версию программного обеспечения One UI 8.5. Samsung выпустила восемь бета-версий для прошлогодних моделей Galaxy S25, и, согласно последним планам, их будет до десяти.

Источник: x.com/tarunvats33


Однако информации об официальном релизе программного обеспечения за пределами бета-канала не было. Теперь же авторитетный инсайдер Тарун Ватс опубликовал сообщение, раскрывающее вероятную дату дебюта One UI 8.5 для первых смартфонов серии Galaxy S25. Согласно сообщениям, Samsung планирует выпустить программное обеспечение 30 апреля 2026 года. В последний день месяца обновление будет доступно владельцам трех моделей: Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Однако дорожная карта предполагает запуск только на рынке Южной Кореи, родины Samsung.

Тем не менее производитель, как правило, выпускает обновление для других регионов в течение следующих нескольких дней. Это означает, что обновление One UI 8.5 для всех стран может появиться в начале следующего месяца. Скорее всего, после майских праздников – ожидается, что глобальный релиз последней версии системной оболочки состоится 4 мая.

Политика Samsung в отношении обновлений смартфонов предполагает поэтапные обновления для старых моделей. Тот факт, что обновление появится в конце апреля или начале мая, не означает, что все модели могут рассчитывать на обновление One UI 8.5. Первоначально новую версию получат только устройства серии Galaxy S25. Другие смартфоны, такие как семейство Galaxy Z Fold/Z Flip 7, Galaxy A56/A36 и более старые флагманские Galaxy S24/S23, должны получить обновление в ближайшие недели, скорее всего, тоже в мае.

#samsung #смартфон #one ui #s25
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Популярные новости

Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
+
Легендарные пассажирские автобусы Ikarus 200 больше не эксплуатируются в Венгрии
+
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
5
РБК: Минцифры говорит о трудностях обнаружения VPN на мобильных устройствах Apple
3
Затонувший 137 лет назад корабль нашли на дне озера Мичиган в удивительной сохранности
1
В Intel показали свою нейронную технологию для сжатия текстур до 18 раз
4
На нью-йоркском международном автосалоне представили самые быстрые и роскошные автомобили мира
+
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
6
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Intel Arc Pro B70 вышла в лидеры рынка рабочих GPU дешевле $1000
+
Intel продолжает производство процессоров Core 14-го поколения и чипсетов для плат с сокетом LGA1700
+
Rockstar не переписывала движок для GTA 6 с нуля
+
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
«Известия»: хакеры незаметно проникли в инфраструктуру каждой пятой российской компании
+
Роскосмос подтвердил сроки сведения МКС с орбиты и создание российской станции к 2030 году
4
3DMark признал подход REDMAGIC нарушением правил тестирования смартфонов и исключил из рейтинга
+
NASA впервые разрешило астронавтам взять с собой iPhone во время облёта Луны
5
Миссия Artemis II в понедельник доберётся до обратной стороны Луны
1
AMD Ryzen 9 9950X3D2 начали замечать в каталогах интернет-магазинов
+
Астронавты NASA совершили самое самое дальнее путешествие от Земли в истории человечества
+

Популярные статьи

«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
3
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
12
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
2
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
+
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
+

Сейчас обсуждают

asdf2026
02:15
>В XVIII веке бытовало выражение «Голь на выдумки хитра» В моём детстве часто так говорили. Получается я жил в XVIII веке. Наверно я вампир
Побеждаем кризис оперативной памяти
Waramagedon
01:01
В каком месте слабый двигатель на 147 лошадиных сил? Это 108,12 КВт. Это почти как старая 6 цилиндровая бэха Е34 110КВт. для Весты с ее весом пушка.
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
Waramagedon
23:58
аэрогриль для тех у кого нет духовки или места для духовки.
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Waramagedon
23:57
Танки потянет даже полено или ведро
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Василий Тругов
23:50
Статьи зистаха интересно не читать а сразу идти в комментарии. Хоть поржать можно
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
zik3ak
23:28
Ультра-вонь. Каеф.
DCS: первый складной смартфон Apple может получить название iPhone Ultra
swr5
23:19
Враньё на вранье. У них за пару лет уже был прописан сценарий инфоосвещения этого события: что, когда и у кого должно сломаться, какие действия кто и что делает и т.п..
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
Waramagedon
22:39
Видать ещё лет 10 будут рулить 1060 и 580 )))
Ряд видеокарт Asus Radeon RX 9070 XT внезапно подорожал на 7-18% в магазине производителя
Roditch
22:31
К 2300 году политическая карта мира может очень сильно измениться.
Live Science: Таяние льдов в Антарктиде откроет доступ к залежам золота и серебра
HWSCRU
21:14
Пчелиный интернет уже на 25% подняли, то ли в конце года 2025, то ли в начале 2026.
В России ожидают рост цен на интернет и связь на 15-20% в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter