Стала известная дата выхода обновления для старых смартфонов Galaxy

До сих пор интерфейс One UI 8.5 был доступен только для двух серий смартфонов, выпущенных в 2026 году: Galaxy S26 и Galaxy A57/A37. Владельцы более старых моделей по-прежнему могут использовать One UI 8.0, ожидая обновления до One UI 8.5. Однако обновление One UI 8.5 выйдет уже 4 мая (в Южной Корее — 30 апреля). Более старые модели Samsung, такие как Galaxy S25 и S24, до сих пор могли использовать тестовую версию программного обеспечения One UI 8.5. Samsung выпустила восемь бета-версий для прошлогодних моделей Galaxy S25, и, согласно последним планам, их будет до десяти.

Источник: x.com/tarunvats33





Однако информации об официальном релизе программного обеспечения за пределами бета-канала не было. Теперь же авторитетный инсайдер Тарун Ватс опубликовал сообщение, раскрывающее вероятную дату дебюта One UI 8.5 для первых смартфонов серии Galaxy S25. Согласно сообщениям, Samsung планирует выпустить программное обеспечение 30 апреля 2026 года. В последний день месяца обновление будет доступно владельцам трех моделей: Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra. Однако дорожная карта предполагает запуск только на рынке Южной Кореи, родины Samsung.

Тем не менее производитель, как правило, выпускает обновление для других регионов в течение следующих нескольких дней. Это означает, что обновление One UI 8.5 для всех стран может появиться в начале следующего месяца. Скорее всего, после майских праздников – ожидается, что глобальный релиз последней версии системной оболочки состоится 4 мая.

Политика Samsung в отношении обновлений смартфонов предполагает поэтапные обновления для старых моделей. Тот факт, что обновление появится в конце апреля или начале мая, не означает, что все модели могут рассчитывать на обновление One UI 8.5. Первоначально новую версию получат только устройства серии Galaxy S25. Другие смартфоны, такие как семейство Galaxy Z Fold/Z Flip 7, Galaxy A56/A36 и более старые флагманские Galaxy S24/S23, должны получить обновление в ближайшие недели, скорее всего, тоже в мае.