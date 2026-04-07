Поставки силовых установок Уфимского турбинного завода запланированы на 2028 год.

Уфимский турбинный завод наладил производство газотурбинных двигателей (ГТД). Поставка первой партии тепловых двигателей непрерывного действия запланирована на 2027-2028 годы, сообщили в Правительстве Республики Башкортостан.

Изображение: нейросеть freepik

Проект собственного производства ГТД стартовал в 2023 году и стал приоритетным для властей. Объем инвестиций в производственные мощности составил 9,1 млрд рублей. В 2024 году предприятие начало ремонтировать двигатели иностранного производства, однако акцент сделан на создание полностью импортозамещенных ГТД. Эти силовые агрегаты необходимы для оснащения отечественных самолетов, вертолетов и кораблей. Также их применяют в энергетике (электростанции).

Планируется выпускать больше продукции за счет строительства новых цехов, установки дополнительного оборудования, модернизации существующих мощностей и использования новых технологий. По словам главы Уфимского турбинного завода Руслана Багаутдинова, в 2025 году предприятие начало разрабатывать программу и подготовило соответствующую документацию на производство российских ГТД. Также идет подготовка к строительству новых литейных цехов, в которых должно быть налажено изготовление турбинных лопаток.

Ожидается, что на заводе в общей сложности будут заняты 500 специалистов. На данный момент на предприятии работают 117 человек, и набор новых сотрудников продолжается. Руслан Багаутдинов отметил высокую заработную плату для рабочих профессий — в среднем 141 тыс. рублей в месяц. Развитие завода поддерживается правительством Башкортостана. Ранее Радий Хабиров — глава республики — высоко оценил потенциал и организацию нового производства, отметив большой объем инвестиций.