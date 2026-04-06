Выпускавшаяся компанией Ikarus с конца 1960-х до 2000-х годов, эта серия была одной из самых популярных в СССР.

Крупнейший венгерский автобусный оператор Volanbusz прекращает эксплуатацию своих классических автобусов «Икарус» 200-й серии (Ikarus 200). До конца марта в эксплуатации оставался один культовый венгерский автобус Ikarus (256) – легенда венгерского и советского общественного транспорта.

Согласно информации в венгерских СМИ, автобус был выведен из эксплуатации в полностью исправном состоянии — то есть, у него было действующее разрешение на эксплуатацию, и он выполнял свои задачи до последнего дня работы. Это не единственный случай вывода из эксплуатации исправного автобуса в Венгрии за последние годы. Вероятно, в стране планируют избавиться от самого старого автопарка.

Выведенная из эксплуатации модель — междугородний автобус Ikarus 256.42. Эта версия была разработана специально для междугородних перевозок, хотя и основана на популярной в СССР 200-й серии.

Модель 256 выпускалась с 1977 года, хотя списанный несколько дней назад автобус относится к концу 1990-х годов. Согласно официальной информации, он был выпущен в 1997 году, а подтип .42 был введен в эксплуатацию через два года в рамках модернизации всей линии междугородних автобусов Ikarus.

По сравнению со старыми моделями 256, новый подтип имел пневматические двери и более современный двигатель. Однако это был тот же самый, надежный Ikarus серии 200. Списание «Икаруса» не было бы таким печальным, если бы не тот факт, что это был последний автобус этого типа – оригинальной 200-й серии.

У венгерского автобусного оператора Volanbusz, конечно, до сих пор есть несколько «Икарусов» различных типов, но они больше не используются в качестве общественного транспорта. Некоторые, например, исторические модели 55, уже списаны.

В России также практически полностью прекращена эксплуатация автобусов Ikarus 200-й серии. Некоторые легендарный венгерские автобусы, которые еще можно встретить на дорогах, представляют собой зачастую переделанные машины, используемые как служебный транспорт или в частных целях.