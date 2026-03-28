Проект реализует американское космическое агентство NASA в сотрудничестве с французским космическим агентством CNES.

Американское космическое агентство NASA в сотрудничестве с французским космическим агентством CNES выпустило новую карту морского дна. Эта визуализация основана на данных со спутника SWOT, который точно измеряет поверхность Земли с орбиты.

Изображение: нейросеть freepikКак сообщает британское издание BBC Sky At Night, система использует инновационный метод картирования подводных структур. Вместо прямого сканирования морского дна спутник измеряет высоту уровня моря, на которую влияет гравитация.

Масштабные геологические образования, такие как подводные горы, оказывают более сильное гравитационное воздействие на окружающую воду, чем плоские равнины. Этот эффект приводит к небольшому выпячиванию воды над этими подводными горами, образуя измеримые возвышения на поверхности моря.

Точность спутника SWOT представляет собой значительный шаг вперед в картографировании глобальной батиметрии. Предыдущие спутники могли обнаруживать только подводные горы высотой не менее одного километра. Новая технология позволяет исследователям идентифицировать образования высотой менее 500 метров.

По оценкам, благодаря этим данным количество известных подводных гор может увеличиться с нынешних 44 000 до примерно 100 000. Эта подробная информация важна не только для науки, но и имеет ощутимые экономические последствия.

Точные карты морского дна необходимы для безопасной навигации судов и планирования эффективных маршрутов. Знание рельефа местности также имеет решающее значение для прокладки глубоководных кабелей, которые составляют основу глобальной интернет-инфраструктуры.