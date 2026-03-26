Компания Epic Games объявила о программе сокращения расходов на $500 млн

В течение многих лет игра Fortnite была бесспорным финансовым локомотивом Epic Games. Однако в последние месяцы ситуация изменилась. Хотя бесплатная игра, вероятно, по-прежнему приносит наибольший доход, он не такой значительный, как в предыдущие годы. Последствия уже начинают проявляться, как сообщил генеральный директор Epic Games Тим Суини.

В общей сложности будет уволено 1000 сотрудников Epic Games. Последний раз компания проводила сокращения в 2023 году, уволив около 16 процентов от общего числа сотрудников. По всей видимости, это не дало желаемого долгосрочного эффекта. После этой последней волны увольнений в Epic Games останется около 4000 сотрудников, как сообщает Variety.

Генеральный директор Epic добавляет, что «снижение показателей Fortnite началось ещё в 2025 году». Компания тратила значительно больше, чем зарабатывала. Волна увольнений и мер по сокращению расходов, на общую сумму $500 млн, позволит «компании занять более стабильное положение».

Совсем недавно компания попыталась улучшить финансовое положение. Epic Games повысила цены на внутриигровую валюту V-Bucks в Fortnite. Это должно было принести больше дохода, несмотря на меньшее количество геймеров и сокращение времени игры. Но этот шаг, по-видимому, не привел к желаемому результату. Суини также винит в этом текущее состояние игрового рынка.

В заключение Суини подчеркивает, что уволенные сотрудники будут получать зарплату еще четыре месяца. Те, кто работает в компании дольше, могут даже получать зарплату в течение немного более длительного периода. Кроме того, Epic Games обязалась оплачивать страховые взносы на медицинское страхование бывших сотрудников как минимум в течение шести месяцев.