Устройство Galaxy XR, разработанное Samsung в сотрудничестве с Google и Qualcomm, было официально представлено на завершающейся 5 марта выставке MWC 2026 в Барселоне.

Журналист издания futurezone протестировал только что презентованную компанией Samsung гарнитуру смешанной реальности. Изображение: futurezone.atСообщается, что гарнитура внешне очень напоминает горнолыжные очки. При этом устройство удобно в ношении. Благодаря мягкой подкладке и относительно небольшому весу в 545 г, Galaxy XR при тестировании не вызывали дискомфорт.

Эксперт сообщил, что после того, как гарнитура автоматически подстроилась под его глаза, поле зрения отобразилось на экранах. Это изображение захватывается двумя сквозными камерами, передающими изображение окружающего мира на экраны. Как сообщает эксперт, дисплей выглядел реалистично. Передача картинки происходит практически без задержек.