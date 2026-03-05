Как сообщает The New York Times, стартап TerraPower, основанный Биллом Гейтсом, получил официальное разрешение от Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) на строительство атомной электростанции нового типа в Кеммерере, штат Вайоминг. Решение NRC было единогласным и позволяет компании начать заливку фундамента и возведение комплекса.
Ввод станции в эксплуатацию запланирован на 2031 год. Расположенную неподалеку угольную электростанцию планируется вывести из эксплуатации в ближайшие годы. Это первый случай почти за десятилетие, когда в США было разрешено строительство нового коммерческого реактора. За последние три десятилетия в США были фактически построены и введены в эксплуатацию только два реактора. Они расположены на АЭС «Вогтль» в Джорджии.
В технологическом плане проект значительно отличается от существующих атомных электростанций США, которые используют исключительно легководные реакторы. TerraPower использует жидкий натрий в качестве теплоносителя, что позволяет реактору работать при более низком давлении.
Такая конструкция призвана значительно повысить безопасность электростанции. В аварийной ситуации охлаждение может осуществляться через воздушные вентиляционные отверстия вместо сложных насосных систем, чтобы предотвратить расплавление активной зоны. Также ожидается, что будет образовываться меньше ядерных отходов.
В то же время, при мощности в 345 мегаватт реактор примерно в три раза меньше, чем у обычных электростанций. Первый реактор, по оценкам, обойдется более чем в 4 миллиарда долларов, при этом часть расходов покрывает Министерство энергетики США.
Билл Гейтс является не только основателем и председателем, но и самым ключевым частным инвестором. Он вложил в компанию более миллиарда долларов из своего личного состояния.