Это первый случай почти за десятилетие, когда в Соединенных Штатах было разрешено строительство нового коммерческого реактора.

Как сообщает The New York Times, стартап TerraPower, основанный Биллом Гейтсом, получил официальное разрешение от Комиссии по ядерному регулированию США (NRC) на строительство атомной электростанции нового типа в Кеммерере, штат Вайоминг. Решение NRC было единогласным и позволяет компании начать заливку фундамента и возведение комплекса.

Изображение: нейросеть freepikВвод станции в эксплуатацию запланирован на 2031 год. Расположенную неподалеку угольную электростанцию планируется вывести из эксплуатации в ближайшие годы. Это первый случай почти за десятилетие, когда в США было разрешено строительство нового коммерческого реактора. За последние три десятилетия в США были фактически построены и введены в эксплуатацию только два реактора. Они расположены на АЭС «Вогтль» в Джорджии.

В технологическом плане проект значительно отличается от существующих атомных электростанций США, которые используют исключительно легководные реакторы. TerraPower использует жидкий натрий в качестве теплоносителя, что позволяет реактору работать при более низком давлении.

Может быть интересно

Такая конструкция призвана значительно повысить безопасность электростанции. В аварийной ситуации охлаждение может осуществляться через воздушные вентиляционные отверстия вместо сложных насосных систем, чтобы предотвратить расплавление активной зоны. Также ожидается, что будет образовываться меньше ядерных отходов.

В то же время, при мощности в 345 мегаватт реактор примерно в три раза меньше, чем у обычных электростанций. Первый реактор, по оценкам, обойдется более чем в 4 миллиарда долларов, при этом часть расходов покрывает Министерство энергетики США.

Билл Гейтс является не только основателем и председателем, но и самым ключевым частным инвестором. Он вложил в компанию более миллиарда долларов из своего личного состояния.