kosmos_news
Honor представила смартфон Robot Phone с выдвижной камерой
Ожидается, что Robot Phone поступит в продажу во второй половине года

На мероприятии в Барселоне Honor официально представила свой долгожданный Robot Phone. Этот необычный мобильный телефон имеет выдвижную роботизированную руку с установленной на ней камерой. Это решение позволяет смартфону наблюдать окружающую обстановку и автоматически делать фотографии.
Источник: HonorРоботизированная рука может выступать в качестве подвеса при фото- и видеосъемке. По словам Honor, это первый в мире 3-осевой подвес в смартфоне. Камера оснащена 200-мегапиксельным датчиком изображения.
Подвижная и выдвижная камера предназначена не только для создания сверхстабильных видеороликов. Она также может отслеживать объекты или людей с помощью ИИ и, таким образом, идеально кадрировать их в любое время. Honor также поясняет, что вращающаяся камера удобна для видеозвонков.

Еще одно возможное применение — астрофотография. Для длительных выдержек или покадровой съемки камера может автоматически фокусироваться на нужном участке неба, компенсируя таким образом вращение Земли. Ожидается, что Robot Phone поступит в продажу во второй половине года. Неясно, будет ли он доступен в Европе. Honor пока не назвала цену новинки.

#смартфон #honor #robot phone
Источник: youtube.com
Пользователь купил паллет с возвращенным товаром Amazon за 100 долларов и получил 40 модулей DDR5
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в Resident Evil Requiem после отката драйверов Nvidia
+
Nvidia запустила розыгрыш видеокарты GeForce RTX 5090 Founders Edition в стиле Resident Evil Requiem
3
Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RTX 5070 и протестировал его в современных играх
+
Эксперты сравнили Ryzen 7 9850X3D и Core i9-14900K в ряде популярных игр
+
Процессоры AMD Zen 7 "Grimlock Ridge" получат до 32 ядер и частоту 7 ГГц
7
Переводчик Google научился выбирать правильные идиомы
+
Пользователь отправил модуль ОЗУ производителю по гарантии и получил лишь треть от его текущей цены
+
Владелец Intel Core 9 273PQE с 12 P-ядрами пытается заставить его работать на матплате Asus Z790
+
Удачливый покупатель приобрёл комплект ОЗУ DDR4 на 64 ГБ в 60 раз дешевле его реальной цены
4
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 и Buds 4 Pro получили поддержку стандарта Bluetooth 6.1
+
Геймдиректор DOOM The Dark Ages сравнил будущее дополнение к игре с полноценным сиквелом
+
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
3
В Татарстане тестируют робота-уборщика снега, способного заменить труд до 30 дворников
1
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
13
Burger King начала тестировать ИИ-гарнитуры для контроля качества обслуживания
+
Россиянке удалось дважды совершить трансатлантический перелёт без билета и документов
7
Зампред правительства РФ Новак: запасов нефти в России при текущем уровне добычи хватит на 62 года
1
Глава «Волги» Фадеева опровергла сотрудничество автопроизводителя с китайской маркой Geely
+
DirtFish: Toyota тестирует гоночный спорткар Celica к чемпионату мира по ралли 2027 года
+

«Пять ночей с Фредди 2», «Крик 7»: краткий обзор новых фильмов ужасов
2
Размышление о надуманности серьезности проблем с чипами памяти
20
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
3
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
7

Redneck_prm_blog
08:49
Судя по первой картинке, от использования LLM отрастают лишние пальцы.
Как ИИ меняет программирование и сможет ли новичок написать с ним полноценную программу
Serg79h
08:48
>>Мой старый Full HD монитор, на котором я просидел 10 лет, постепенно выходит из строя... Правильно и делает, что выходит из строя. В монитор смотреть надо, а не сидеть на нём. Эх школота...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
corsi
08:33
Подозреваю, что вторая версия бенчмарка так же скоро отправится на свалку говна, ибо некому в 2026 году она нахер не уперлась.
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-2)
Dupych
08:04
Мне в DNS комп собирали. Вместо 1024 Гб SSD поставили 1024 Гб оперативки. Я возмущаться не стал. Забрал ПК и продал на Авито за 1200 000руб. Спасибо ДНС
Honor показала MagicPad 4 — самый тонкий планшет в мире с корпусом 4,8 мм
Cowboy Huggies
07:38
24 дюйма для fullhd оптимально.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Cowboy Huggies
07:34
Это нейронка писала, цель была в том, чтобы прорекламировать залежавшийся товар, который никто не покупает.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
corsi
07:11
Такими темпами скоро о DDR2 вспомнят.
Аналитики Gartner прогнозируют двузначное падение поставок компьютеров из-за кризиса памяти
Igor Semchnk
06:21
Не забывать и про микроволновый фон,если галактики старые,тогда старым является и мкроволновый фон.
Процессоры AMD Ryzen AI 400 Gorgon Point выйдут на настольных компьютерах
Александр Радуль
03:48
Вы хотите всерьёз обсуждать рекламу с подписью "Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424"?
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Дмитрий Грани
03:09
Благо можно потратить 15 минут и переустановить винду
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
