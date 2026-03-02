Ожидается, что Robot Phone поступит в продажу во второй половине года

На мероприятии в Барселоне Honor официально представила свой долгожданный Robot Phone. Этот необычный мобильный телефон имеет выдвижную роботизированную руку с установленной на ней камерой. Это решение позволяет смартфону наблюдать окружающую обстановку и автоматически делать фотографии.

Источник: HonorРоботизированная рука может выступать в качестве подвеса при фото- и видеосъемке. По словам Honor, это первый в мире 3-осевой подвес в смартфоне. Камера оснащена 200-мегапиксельным датчиком изображения.

Подвижная и выдвижная камера предназначена не только для создания сверхстабильных видеороликов. Она также может отслеживать объекты или людей с помощью ИИ и, таким образом, идеально кадрировать их в любое время. Honor также поясняет, что вращающаяся камера удобна для видеозвонков.

Еще одно возможное применение — астрофотография. Для длительных выдержек или покадровой съемки камера может автоматически фокусироваться на нужном участке неба, компенсируя таким образом вращение Земли. Ожидается, что Robot Phone поступит в продажу во второй половине года. Неясно, будет ли он доступен в Европе. Honor пока не назвала цену новинки.