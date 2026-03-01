Сайт Конференция
kosmos_news
Графика и изображение в Resident Evil Requiem на PS5 улучшились благодаря новой версии PSSR
Как показало тестирование, в отличие от первой версии ИИ-технологии масштабирования PSSR, которая часто давала «мыльную» картинку с шумами, новая версия делает изображение значительно четче и «чище».

Sony представила PSSR, новую версию масштабирования изображения на основе искусственного интеллекта для консоли PlayStation 5 Pro. Игровой процесс стал выглядеть так, как было обещано на старте продаж. Когда PS5 Pro дебютировала 16 месяцев назад, многие геймеры были недовольны. Большее количество вычислительных блоков и более высокие тактовые частоты не привели к существенному скачку в качестве.
Изображение: нейросеть deep dream generatorИтак, Sony официально подтвердила, что PS5 Pro будет оснащена новым поколением масштабирования PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), разработанным в партнерстве с AMD в рамках проекта Amethyst. Это основательная переработка алгоритма и нейросети, которая, как показала первая тестовая игра с использованием новой модели, может значительно повлиять на графику. Первой игрой, использующей новую технологию PSSR, стала Resident Evil Requiem.
Игра рендерится в более низком разрешении, а затем интеллектуально масштабируется до качества изображения, чтобы выглядеть как 4K. В этом нет ничего нового — DLSS и FSR работают аналогично на ПК — но суть решения заключается в качестве алгоритма.

В новой версии PSSR Sony отказывается от предыдущего, проблемного подхода и переходит к модели на основе AMD FSR 4, которая была дополнительно усовершенствована в течение шести месяцев специально для PS5 Pro. На практике это означает значительно более четкие изображения, лучшую стабильность краев/границ и значительно улучшенную производительность трассировки лучей.

В Resident Evil Requiem игра работает со скоростью 60 кадров в секунду с трассировкой лучей, рендерится в разрешении чуть более 1080p и масштабируется до 4K. Детали, такие как текстуры одежды, мелкий текст и волосы персонажей, выглядят на удивление хорошо, учитывая относительно низкое разрешение входного сигнала. Единственный шум, связанный с трассировкой лучей, обусловлен ограничениями самого движка RE Engine и также заметен при использовании DLSS 4.5 и FSR 4 на ПК.

В марте Sony выпустит системное обновление для PS5 Pro, которое добавит опцию «Улучшить качество изображения PSSR». Это переключатель на системном уровне, позволяющий принудительно включать новую технологию PSSR в играх, использующих старую версию.

На практике это означает, что десятки существующих игр смогут получить улучшенную графику без обновления от разработчиков. Игры, которые имели плохую реализацию PSSR 1.0 (например, Silent Hill 4, Jedi Survivor), наконец-то смогут выглядеть наилучшим образом. PS5 Pro получит реальное, видимое улучшение всей библиотеки игр.

#игры #sony #ps5 #консоль #resident evil requiem #pssr
Источник: youtube.com
