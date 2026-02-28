Модули следующего поколения могут появиться в смартфонах уже в 2027 году и увеличат скорость чтения/записи до 10,8 ГБ/с

В последние месяцы цены на оперативную память значительно выросли. Смартфоны также столкнулись с этой проблемой – например, Samsung была вынуждена поднять цену на Galaxy S26. Для оперативной памяти используются модули LPDDR (например, LPDDR5X), а для хранения данных принят стандарт UFS (аналог компьютерных SSD) — последние модели основаны на версии UFS 4.1.

Изображение: нейросеть freepikМежду тем, организация JEDEC, отвечающая за стандарты памяти, уже объявила о работе над следующим поколением, UFS 5.0. Предполагается, что она будет значительно эффективнее — до двух раз быстрее, чем UFS 4.0 (4.1), и обеспечит пропускную способность до 10,8 ГБ/с. Текущие поколения обеспечивают пропускную способность 5800 МБ/с. Решение также вносит ряд незначительных изменений в плане безопасности, стабильности и целостности смартфона.

Согласно сообщениям надежного инсайдера Абхишека Ядава, модули UFS 5.0 могут появиться в смартфонах уже в 2027 году. Внедрение более быстрой, а следовательно, и более дорогой памяти может означать более высокую цену за устройства.