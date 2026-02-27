Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
В аэропорту Пулково испытали РЛС-комплекс орнитологической безопасности ОРНИ
Радиолокационная система определяет высоту, скорость и траекторию перемещения птиц с выводом данных на цифровую карту в режиме реального времени.

Столкновения с птицами представляют собой одну из главных опасностей для коммерческих авиалайнеров. Это явление — так называемая орнитологическая опасность — происходит, когда птицы сталкиваются с самолетом в полете, во время взлета или посадки. В аэропорту Пулково испытали систему противодействия этой опасности, сообщает портал aviation21 со ссылкой на пост «Ростеха» в мессенджере МАХ.

Изображение: нейросеть freepikСамолеты спроектированы таким образом, чтобы выдерживать определенные удары, но столкновение с крупными птицами или стаей может иметь трагические последствия. Двигатели самолетов особенно уязвимы для столкновений с птицами. Попадание в двигатель птиц может привести к потере мощности или полному отказу агрегата, что ставит под угрозу безопасность полета. Кроме того, удары могут повредить фюзеляж, крылья или рулевые поверхности, ухудшая устойчивость самолета.

Для предотвращения этих инцидентов холдинг «Росэл» (научно-производственная структура в составе «Ростеха») создал автоматизированный комплекс ОРНИ, призванный обнаруживать до 100 птиц в радиусе 10 км. Соответствующая радиолокационная станция (РЛС) для обнаружения птиц интегрируется в инфраструктуру аэродрома. В режиме реального времени с помощью РЛС можно определять не только присутствие вблизи взлетно-посадочных полос птиц, но и рассчитывать траекторию и скорость их перемещения.

Прошедшие в аэропорту Пулково испытания комплекса ОРНИ показали работоспособность системы в условиях интенсивного авиапотока. Пока компания не сообщила о том, насколько снизилось количество орнитологических инцидентов.

«Росэл» заявляет, что при масштабной интеграции системы в аэропорты финансовые потери авиакомпаний могут заметно снизиться (на сумму до $1 млрд в год). Система ОРНИ помимо мониторинга ситуации также сопряжена с инструментами отпугивания птиц. Комплекс работает круглосуточно, не создает радиоэлектронных помех и не влияет на радиоэлектронные системы аэродрома.

#россия #авиация #ростех #самолет #рлс #орни #орнитологическая безопасность
Источник: aviation21.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter