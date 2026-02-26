На орбите увеличивается интенсивность движения космических аппаратов, и многие спутники по-прежнему летают без страхового покрытия. Поэтому компания из Великобритании решила обеспечить страховое покрытие для космических миссий.

Компания Charter из Великобритании запустила собственное страховое брокерское агентство — Charter Interplanetary Risk Corporation (CIRC). Цель: помочь космическим компаниям обеспечить страховое покрытие для своих миссий и сопутствующего бизнеса. Изображение: нейросеть freepik Большую часть своих 5 лет работы Charter посвятила оптимизации программного обеспечения для управления миссиями. Сначала стартап помогал космическим компаниям создавать сложные аппараты и сокращать время, затрачиваемое на ручное управление.

В 2024 году компания объявила, что будет использовать свои данные и опыт в области компонентов и разработок космических аппаратов, чтобы помочь страховщикам оценить риски, связанные с различными космическими миссиями. В партнерстве с крупнейшими мировыми страховыми компаниями в космической отрасли Charter стремилась снизить затраты на андеррайтинг (профессиональная оценка рисков) и открыть доступ к страхованию для большего числа космических компаний.

CIRC будет действовать от имени компаний, получая комиссию с полисов, размещенных через брокерскую компанию. Пользователи программного обеспечения для управления миссиями Ubik от Charter могут получить страховое покрытие всего за две недели, в то время как клиенты, не использующие эту систему, могут ожидать, что процесс займет от двух до шести месяцев.

CIRC будет выступать в качестве полноценной системы учета, в конечном итоге предоставляя всю информацию страховым компаниям для упрощения расчета стоимости и страхового покрытия. По оценкам Charter, до 97% действующих спутников на орбите летают без страховки. Учитывая, что до 2030 года планируется запуск десятков тысяч новых спутников, впереди предстоит много работы с документами.