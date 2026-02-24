Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
Американская компания Sceye представила стратосферную платформу для связи SceyeCELL
Платформа реализована в форме дирижабля, что позволяет конструкции оставаться над зоной действия в течение длительного времени. Днем аэростат работает на солнечной энергии, а ночью — на батарее.

23 февраля компания Sceye объявила о создании платформы SceyeCELL, призванной объединить лучшие достижения космической и наземной связи в стратосфере. SceyeCELL — это по сути специализированная антенна в форме дирижабля, предназначенная для работы в длительных высотных миссиях. Во время таких миссий платформа может обеспечивать покрытие связью обширных территорий Земли. В пресс-релизе технология описывается как сочетание гибкости наземных сотовых сетей с точностью спутников на низкой околоземной орбите.
Изображение: sceye.comСообщается, то «SceyeCELL обеспечивает стабильный, постоянный уровень покрытия, который защищает и расширяет сети во время кризисов, а также предоставляет новый доступ там, где исторически было слишком дорого или сложно использовать традиционные технологии».

Основанная в 2014 году, американская компания Sceye разрабатывает высотные платформенные системы (HAPS) для выполнения коммуникационных и оптико-электронных миссий из стратосферы — слоя земной атмосферы, расположенного значительно ниже границы космического пространства. Аэростаты, похожие на дирижабли и наполненные гелием, работают на солнечной энергии. Они предназначены для миссий, которые могут длиться недели или месяцы.

Может быть интересно

Технология призвана дополнять, а не заменять существующую инфраструктуру на орбите и на Земле. Она разработана как инструмент для снижения нагрузки на сети, поскольку всё, от подключенной робототехники до автономных транспортных средств, переходит от стадии зарождения технологий к стадии зрелости.

Ожидается, что SceyeCELL совершит свою первую миссию этим летом в рамках дебютного коммерческого испытательного полета компании. В ходе миссии аэростат будет выполнять полеты из Нью-Мексико в Японию, проводя демонстрации, ориентированные на последующую работу в чрезвычайных ситуациях или при стихийных бедствиях.

#технологии #земля #платформа #антенна #sceye #sceyecell
Источник: payloadspace.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Японии пожертвовал 21 кг золота стоимостью $3,6 млн на ремонт водопровода в Осаке
3
Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti сравнили в 13 актуальных играх
3
Китайские модули DDR5 продаются по цене на уровне подорожавших мировых аналогов
3
Энтузиаст протестировал RTX 3080 10 ГБ совместно с Ryzen 7 7800X3D в ряде популярных игр
1
Модифицированная RTX 5090 с дополнительным разъёмом 12V-2x6 прогорела в двух местах
17
Пользователи обнаружили возможную причину расплавления 16-контактных разъёмов питания видеокарт
+
Tom's Hardware назвали лучшие блоки питания для ПК мощностью от 650 до 1600 Вт в феврале 2026 года
+
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
25
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
+
Gemini начнёт использовать карты Google для повышения точности поисковых результатов
1
Galaxy S26 получит интеграцию ИИ Perplexity в One UI 8.5
+
Несколько владельцев БП MSI заметили, что жёлтые штекеры 12V-2x6 самопроизвольно выходят из гнезда
+
WSJ: NVIDIA планирует выйти на рынок процессоров для ПК в 2026 году
1
В Тамбове строится завод инерциальных навигационных систем для новых пассажирских самолётов
+
КАМАЗ сертифицировал седельный тягач для автопоездов массой до 100 тонн
5
Dell зафиксировала 16-контактный разъём RTX 5070 Ti при помощи металлического крепежа
1
Цены на китайскую DDR5 сравнялись с западными — 32 ГБ стоят около $525
1
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
1
PCGH назвали три оптимальные видеокарты для 4K-гейминга
4
Новый образец лёгкого самолёта ЛМС-901 «Байкал» с двигателем ВК-800 совершил свой первый полёт
3

Популярные статьи

Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
7
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
22
О способе защиты кристаллов GPU и прочих микросхем от сколов
21
Кандидат в мастера спорта в 9 лет — как такое возможно и куда смотрят родители
4
Обзор видеокарты S3 Virge — самого продаваемого 3D-ускорителя 1996 года
41
Фильм «Особое мнение» в реальной жизни — как современные алгоритмы ИИ управляют людьми
1
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
6

Сейчас обсуждают

Bamboliny
22:05
Я как самый главный "диванный эксперт" в этой теме скажу так (ну-ка, быстренько все прислушались и затаили дыхание): Чимба, я искренне рад, что привлек ваше внимание к теме, которой уже сто лет в обед...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Я - Константин
22:03
сколько стоит заказать статью на рекламу у Вас ? без шуток
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
3vova1vova2
21:55
ну если зимой вместо отопления системный блок использовать 😂
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Китя.
21:32
Что можно собрать на DDR4. Это AM4 макс 5950Х и LGA 1700 макс 14900КS выбор очевиден. на LGA 1700 есть Pci-E 5.0 на ам4 Pci-E 4.0 Разницу процессор по гуглите если что.
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Михаил Barash Андреев
21:16
Если сейчас машины (подчёркиваю: бюджетные машины) легко ездят по 500к км и живут по 15-20 лет, а раньше сгнивали за пяток сезонов, то, наверное, не шутка.
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
3vova1vova2
21:13
автора оправдывать не буду, но уксусная кислота медь не возьмет от слова совсем, а вот олово, свинец, железо - разъест ... учить химию в школе надо было ...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Китя.
21:10
Кончь иди пассися.
Intel набирает инженеров для работы над единой архитектурой процессорных ядер
lighteon
21:05
Все забываю в личку написать. Есть ли вариант активировать Gallium Nine использовав старый дистрибутив какой-нибудь Lubuntu 22.04/24.04, чтобы Mesa не обновилась до 25.1?.. Я провозился пару дней с De...
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
Вова Соколов
21:03
А какая платформа поддерживает писие 6.0 ???
Первый в мире серийный твердотельный накопитель Micron с PCIe 6.0 обеспечивает скорость до 28 ГБ/с
Roditch
21:02
Про "возросшее качество автомобилестроения" это шутка такая?
«Коммерсантъ»: свыше 67% автомобилей в России выпущены более 10 лет назад
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter