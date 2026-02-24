Платформа реализована в форме дирижабля, что позволяет конструкции оставаться над зоной действия в течение длительного времени. Днем аэростат работает на солнечной энергии, а ночью — на батарее.

23 февраля компания Sceye объявила о создании платформы SceyeCELL, призванной объединить лучшие достижения космической и наземной связи в стратосфере. SceyeCELL — это по сути специализированная антенна в форме дирижабля, предназначенная для работы в длительных высотных миссиях. Во время таких миссий платформа может обеспечивать покрытие связью обширных территорий Земли. В пресс-релизе технология описывается как сочетание гибкости наземных сотовых сетей с точностью спутников на низкой околоземной орбите.

Изображение: sceye.comСообщается, то «SceyeCELL обеспечивает стабильный, постоянный уровень покрытия, который защищает и расширяет сети во время кризисов, а также предоставляет новый доступ там, где исторически было слишком дорого или сложно использовать традиционные технологии».

Основанная в 2014 году, американская компания Sceye разрабатывает высотные платформенные системы (HAPS) для выполнения коммуникационных и оптико-электронных миссий из стратосферы — слоя земной атмосферы, расположенного значительно ниже границы космического пространства. Аэростаты, похожие на дирижабли и наполненные гелием, работают на солнечной энергии. Они предназначены для миссий, которые могут длиться недели или месяцы.

Может быть интересно

Технология призвана дополнять, а не заменять существующую инфраструктуру на орбите и на Земле. Она разработана как инструмент для снижения нагрузки на сети, поскольку всё, от подключенной робототехники до автономных транспортных средств, переходит от стадии зарождения технологий к стадии зрелости.

Ожидается, что SceyeCELL совершит свою первую миссию этим летом в рамках дебютного коммерческого испытательного полета компании. В ходе миссии аэростат будет выполнять полеты из Нью-Мексико в Японию, проводя демонстрации, ориентированные на последующую работу в чрезвычайных ситуациях или при стихийных бедствиях.