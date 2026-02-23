Сайт Конференция
Блоги
kosmos_news
CNN: в ходе лунной миссии Artemis II учёные могут получить новые данные о формировании Земли
Астронавты во время облёта Луны и путешествия за её обратную сторону должны собрать большой объём новой информации. Миссия состоится не раньше апреля.

NASA (НАСА) пришлось отложить лунную миссию «Артемида II» (Artemis II) из-за проблем во время заключительного испытания. Первая пилотируемая лунная миссия с 1972 года теперь запланирована не ранее апреля 2026 года — при условии отсутствия дальнейших осложнений до запуска. В ходе миссии астронавты облетят Луну и будут наблюдать её обратную сторону.

Изображение: нейросеть freepik
Как сообщает CNN, астронавты будут наблюдать то, что не видел даже экипаж «Аполлона» несколько десятилетий назад. Тогда они видели в основном ближнюю сторону Луны, поскольку их орбита вокруг спутника Земли не позволяла наблюдать ничего другого. И даже обнаруженные на ближней стороне горные породы, по мнению учёных, вряд ли многое рассказали о природе обратной стороны Луны.

Космический корабль «Орион» будет вращаться на высоте от 6000 до 9000 километров над Луной. Астронавты будут фотографировать спутник Земли. Основное внимание на этих фотографиях обратной стороны будет уделено документированию кратеров и остатков прошлой лавовой активности. Пока астронавты поддерживают связь с Землей, они будут передавать свои наблюдения ученым НАСА. Они в свою очередь будут анализировать их в режиме реального времени и планировать дальнейшие наблюдения экипажем миссии «Артемида».

Благодаря этим изображениям и описаниям всей лунной поверхности НАСА также сможет определить потенциальные места посадки для будущих миссий «Артемида», целью которых является возвращение людей на лунную поверхность. Астронавты также смогут стать свидетелями ранее неисследованных явлений, таких как яркие вспышки света, которые иногда происходят, когда космические камни сталкиваются с лунной поверхностью.

Обратная сторона Луны также может содержать новые сведения о формировании спутника Земли. Существование Луны делает Землю и климат более стабильными, что было необходимо для развития жизни. Без стабилизирующей силы Луны эволюция человека была бы невозможна.

#сша #космос #nasa #астрономия #луна #земля
Источник: edition.cnn.com
Эффективная реклама для вашего бизнеса

