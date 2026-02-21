Жители других стран предположительно смогут смотреть запрещенный на их территории контент, однако официально в пресс-службе Госдепартамента на запрос агентства сообщили, что у ведомства нет специальной программы для обхода запретов в Европе

По данным Reuters, администрация США работает над порталом freedom.gov — правительственным инструментом, предназначенным для предоставления жителям других стран доступа к контенту, заблокированному их местными регуляторами. Таким образом, фактически, правительство США хочет создать официальный способ обхода европейских правил модерации контента.

Изображение: нейросеть freepikПо данным источников Reuters, freedom.gov разработан как сочетание классического новостного портала и инструмента обеспечения конфиденциальности. Пользователи подключаются к сервису, и он перенаправляет трафик так, как если бы он исходил из Соединенных Штатов. На практике это означает, что блокировка европейского контента больше не действует — потому что, с точки зрения алгоритмов и фильтров, пользователь как бы «находится в Америке».

Данный проект вписывается в риторику администрации Дональда Трампа, которая давно критикует европейский подход к модерации контента. Однако когда частная компания предлагает такой инструмент, это одно дело. Когда это делает правительство крупнейшей мировой державы, это совершенно другой уровень. И последствия совершенно иные. Предполагалось, что Freedom.gov будет анонсирован на Мюнхенской конференции по безопасности — месте, где обычно не представляют инструменты для обхода иностранных законов. В итоге проект не был показан. Агентство Reuters не предоставило конкретной причины.

Может быть интересно

Как сообщается, некоторые юристы предупреждали, что проект может навредить дипломатическим отношениям. Другие эксперты указывали на юридический момент: правительство США могут обвинить в поощрении граждан других стран к нарушению их законов. Наконец, существовала проблема имиджа – сложно одновременно критиковать другие страны за вмешательство в интернет и создавать инструмент для обхода иностранных правил.