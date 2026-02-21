По данным Reuters, администрация США работает над порталом freedom.gov — правительственным инструментом, предназначенным для предоставления жителям других стран доступа к контенту, заблокированному их местными регуляторами. Таким образом, фактически, правительство США хочет создать официальный способ обхода европейских правил модерации контента.
По данным источников Reuters, freedom.gov разработан как сочетание классического новостного портала и инструмента обеспечения конфиденциальности. Пользователи подключаются к сервису, и он перенаправляет трафик так, как если бы он исходил из Соединенных Штатов. На практике это означает, что блокировка европейского контента больше не действует — потому что, с точки зрения алгоритмов и фильтров, пользователь как бы «находится в Америке».
Данный проект вписывается в риторику администрации Дональда Трампа, которая давно критикует европейский подход к модерации контента. Однако когда частная компания предлагает такой инструмент, это одно дело. Когда это делает правительство крупнейшей мировой державы, это совершенно другой уровень. И последствия совершенно иные. Предполагалось, что Freedom.gov будет анонсирован на Мюнхенской конференции по безопасности — месте, где обычно не представляют инструменты для обхода иностранных законов. В итоге проект не был показан. Агентство Reuters не предоставило конкретной причины.
Как сообщается, некоторые юристы предупреждали, что проект может навредить дипломатическим отношениям. Другие эксперты указывали на юридический момент: правительство США могут обвинить в поощрении граждан других стран к нарушению их законов. Наконец, существовала проблема имиджа – сложно одновременно критиковать другие страны за вмешательство в интернет и создавать инструмент для обхода иностранных правил.