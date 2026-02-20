Вечером 20 февраля произойдет самое редкое астрономическое явление года — Сатурн и Нептун встретятся в одном и том же участке неба.

Раз в несколько десятилетий две далёкие холодные планеты-гиганты выстраиваются в одну линию на небе настолько близко, что с Земли они почти кажутся соседями. В пятницу, 20 февраля, Сатурн и Нептун образуют редкое соединение в Овне — конфигурацию, которую ранее наблюдали в 1989 году. Изображение: нейросеть freepikАстрономы используют термин «выстраивание» для описания момента, когда с точки зрения наблюдателя два небесных тела (например, планеты) находятся очень близко друг к другу на небе. Это не означает, что они действительно находятся близко в космосе, а скорее, что они выровнены относительно Земли. На карте неба их положения почти совпадают, хотя физически они все еще разделены огромными расстояниями.

Сатурн, газовый гигант с характерными кольцами, вращается на расстоянии более 1 миллиарда километров от Солнца и светит достаточно ярко, чтобы быть видимым без каких-либо оптических приборов. Нептун находится еще дальше, за орбитой Урана, на расстоянии более 4 миллиардов километров от Солнца. Он мал, темен и очень незаметен для наблюдателя с Земли — виден только в бинокль или телескоп как крошечная голубоватая точка.

Может быть интересно

Именно это различие делает «выстраивание» Сатурна и Нептуна редкими и сложными. С одной стороны, есть планета, которую легко заметить, но с другой — объект, находящийся на пределе видимости простого оборудования. Дополнительная сложность заключается в том, что обе планеты имеют длинные орбиты, и их движение вокруг Солнца занимает много лет. В среднем требуется около 36 лет, чтобы линия Земля-Сатурн-Нептун снова правильно выровнялась.

Предыдущая «встреча» этих двух планет произошла в 1989 году, а последний раз они были вместе вблизи точки Овна в 1702 году. Для современных наблюдателей это уникальное событие. С астрономической точки зрения, это явление не ограничивается одной ночью. Наилучшие условия для наблюдения будут в день «выстраивания», в пятницу, 20 февраля, но планетарный дуэт будет выглядеть очень похоже и за день после этого. Лучше всего наблюдать это явление в темном, как можно менее освещенном небе, предпочтительно поздним вечером или ранним утром, когда Солнце находится глубоко за горизонтом.