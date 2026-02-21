Сайт Конференция
kosmos_news
Самолёт Airbus A321neo достиг скорости 1215 км/ч благодаря попутным воздушным потокам
Таким образом, он почти стал «сверхзвуковым самолетом» — скорость звука составляет 1234,8 км/ч

Самолет Airbus A321neo авиакомпании JetBlue достиг скорости 1215 км/ч во время полета из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Эта информация получена из данных отслеживания, записанных 17 февраля для рейса JB524. Самолет вылетел из Лос-Анджелеса и приземлился в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке на 39 минут раньше запланированного времени. Об этом сообщило издание Simpleflying.
Изображение: нейросеть freepikПричиной высокой скорости стало особенно сильное струйное течение над юго-западной частью США. Струйные течения — это узкие полосы очень высоких скоростей ветра в верхней тропосфере, которые обычно движутся с запада на восток в средних широтах. Авиакомпании все чаще интегрируют данные о струйных течениях в планирование полетов, чтобы экономить топливо и оптимизировать время в пути.

Изображение: X / @flightradar24

Согласно официальным характеристикам A321neo, самолет может летать только со скоростью 876 км/ч. В 2024 году Boeing 777-200F пролетел со скоростью 1329,32 км/ч, тем самым превысив номинальную скорость звука. Это стало возможным благодаря попутному ветру со скоростью 400 км/ч.

#сша #авиация #самолет #airbus #a321neo #airbus a321neo
Источник: simpleflying.com
+
Написать комментарий (0)
