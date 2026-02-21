«Раскладушки» лимитированной серии Samsung Galaxy Z Flip 7 дарят участникам Олимпиады, однако один из гаджетов кто-то уже выставил на продажу на eBay. Предположительно, след ведет к американской лыжнице.

На площадке электронной коммерции eBay был замечен в продаже эксклюзивный смартфон Samsung Galaxy Z Flip 7. Это очень особенная модель: Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition. Samsung предоставляет эту модель бесплатно олимпийцам, участвующим в проходящих Играх в Италии. Изображение: нейросеть freepikЮжнокорейская компания предоставила эти смартфоны лишь небольшой группе людей. Один из пользователей обнаружил «олимпийский смартфон» на eBay. Он опубликовал пост на платформе X, написав:

«Олимпийцы уже продают свои подарочные специально разработанные Galaxy Z Flip 7 на eBay».

Может быть интересно

Он также добавил смайлик с плачущим лицом.

Источник: скриншот X / @ShishirShelke1Согласно объявлению на eBay, смартфон представляет собой Galaxy Z Fold 3 с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Однако фотографии и серийный номер показывают, что на самом деле это Samsung Galaxy Z Flip 7 Olympic Edition.

Эта эксклюзивная версия складного смартфона выполнена в олимпийском синем цвете с золотой рамкой. Олимпийские кольца выгравированы на задней панели. Начальная ставка на eBay составляет 1200 долларов. Samsung Galaxy Z Flip 7 обычно стоит около 1000 долларов в США. Таким образом, учитывая его эксклюзивность, предложение весьма привлекательное. Однако цена будет расти; уже есть ставка в 1680 долларов.

Объявление на eBay размещено продавцом Rosibrenna-3. Американская лыжница Рози Бреннан участвует в Олимпийских играх в Милане и Кортине. Местоположение пользователя на eBay указано как Парк-Сити, штат Юта. Это совпадает с местом рождения Бреннан. Пользователь Rosibrenna-3 выставил на eBay еще два предмета, которые могли появиться только у участника Олимпийских игр. В профиле указана рубашка-поло Ralph Lauren, принадлежавшая американской команде, за 200 долларов. За официальные кроссовки с церемонии открытия, также от Ralph Lauren, можно побороться, как минимум за 500 долларов.