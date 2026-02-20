Такое решение глава Белого дома объяснил «огромным интересом» к этому вопросу

Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) планирует опубликовать правительственные документы о внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. В связи с «огромным общественным интересом» он поручил министру обороны Питу Хегсету и другим ведомствам и агентствам предоставить и впоследствии опубликовать соответствующие материалы, написал Трамп на своей платформе Truth Social. Изображение: нейросеть freepikМасштаб планируемой публикации и сроки фактического обнародования информации пока неясны. Несколько дней назад бывший президент Барак Обама в шутку ответил на вопрос об инопланетянах в подкасте, заявив, что они «существуют». Однако сам он никогда их не видел, уточнил политик.

В четверг, 19 февраля, Трамп обвинил его в «раскрытии» конфиденциальной информации и, таким образом, в совершении «большой ошибки». Действующий президент не уточнил, о какой именно якобы конфиденциальной информации идет речь.

Может быть интересно

Обама разъяснил свое заявление об инопланетянах в соцсетях, отмечает Reuters. Через несколько дней после своего, казалось бы, шутливого замечания Обама уточнил в посте:

«Статистически говоря, Вселенная настолько огромна, что вполне вероятно, что там существует внеземная жизнь».

Однако, учитывая расстояния между различными солнечными системами, маловероятно, что Землю посещали инопланетяне, добавил экс-глава Белого дома.