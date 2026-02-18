Новые технологии не всегда сразу приводят к заметному повышению эффективности. В настоящее время ИИ-инструменты даже создают дополнительную работу для сотрудников, вместо того чтобы облегчать им жизнь.

Многие компании надеются на значительное повышение производительности от инструментов ИИ. Эти высокие ожидания также подпитываются генеральными директорами поставщиков этих продуктов, которые подчеркивают возможности своих моделей.

Изображение: нейросеть freepik

Еще в 1987 году экономист и лауреат Нобелевской премии Роберт Солоу сформулировал широко цитируемое наблюдение о стагнации развития информационной эпохи. После внедрения современных компьютерных технологий в 1960-х годах многие ожидали резкого роста производительности. В действительности, однако, рост замедлился: в период с 1948 по 1973 год средний рост производительности составлял 2,9 процента. После 1973 года он упал до 1,1 процента. Компьютерная эпоха отражается на всём, кроме статистики производительности, писал тогда экономист. Это неожиданное открытие стало известно как «парадокс производительности Солоу».

Недавнее исследование Национального бюро экономических исследований пришло к аналогичному выводу. Были опрошены 6000 генеральных директоров, финансовых директоров и других руководителей из США, Великобритании, Германии и Австралии. Около двух третей из них сообщили об использовании ИИ. Однако в среднем это использование ограничивается всего лишь примерно 1,5 часами в неделю. 25% вообще не используют ИИ на рабочем месте. Кроме того, почти 90% компаний сообщили, что ИИ не оказал измеримого влияния на занятость или производительность за последние три года.

Возможно, наблюдаемая в настоящее время тенденция может измениться. В прошлом инвестиции в разработки, сделанные в 1970-х и 80-х годах, приводили к заметному росту производительности в 1990-х и начале 2000-х годов.