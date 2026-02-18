Самый известный инсайдер Apple Марк Гурман раскрывает, какие носимые устройства с ИИ компания представит в следующем году.

В течение нескольких месяцев циркулировали многочисленные слухи о носимых устройствах с ИИ, которые, как предполагалось, Apple планирует выпустить. Одним из самых осведомленных журналистов является Марк Гурман. Он сообщает, что Apple намерена представить в общей сложности три таких носимых устройства с ИИ к концу 2027 года.

По словам Гурмана, речь идет об очах, броши и наушниках. Он и другие инсайдеры Apple ранее сообщали обо всех трех продуктах. Также были предположения об их возможном выпуске в 2027 году.

Согласно последним сообщениям, очки будут похожи на Ray-Ban, у которых отсутствует встроенный дисплей. Как минимум, ожидается, что очки Apple будут оснащены двумя камерами, микрофонами и динамиками. То есть очки смогут записывать аудио, делать фотографии и видео, а также предоставлять голосовую помощь, например, перевод.

Вторым новым продуктом Apple станут AirPods с возможностями ИИ. Ожидается, что они будут похожи на AirPods 3. При этом они будут оснащены инфракрасными камерами. Это решение позволит устройствам распознавать жесты и выражения лица. Наушники могут появиться даже раньше. Их официальный релиз в магазинах может состояться уже осенью 2026 года в качестве первого носимого устройства Apple с ИИ.

Нынешние AirPods уже обладают функциями ИИ. Но благодаря инфракрасной камере новыми наушниками впервые можно будет управлять простыми жестами рук. Брошь с ИИ планируется выпустить в 2027 году. Это устройство, которые можно носить, например, на воротнике костюма. Оно использует камеры и микрофоны для записи информации об окружающей среде и ее анализа с помощью ИИ.

По крайней мере, по словам Гурмана, это устройство в настоящее время находится в разработке, и, как сообщается, Apple готовится к его запуску в следующем году. Однако Гурман не исключает, что Apple может снова отменить выпуск этого продукта. По словам Гурмана, Apple планирует выпустить и другие устройства с ИИ для домашнего использования, помимо носимых устройств.

