Анализы экспертов предполагают, что текущий обвал рынка может быть далёк от завершения, а первая криптовалюта потеряет ещё около 20%.

Цена Bitcoin (биткоина) уже потеряла более 40% своей стоимости с момента достижения рекордного максимума в октябре 2025 года. Хотя в настоящее время (днем 18 февраля) криптовалюта торгуется около $68 000, несколько аналитиков предупреждают о дальнейшем резком падении курса. Платформа Cointelegraph выявила формирование паттерна «Медвежий вымпел», который указывает на дальнейшее снижение цены примерно на 20%.

Изображение: нейросеть freepik

Сообщается, что на дневном графике сформировался так называемый «Медвежий вымпел» — технический паттерн, который часто сигнализирует о дальнейшем снижении цены. Паттерн формируется, когда цена консолидируется внутри сходящихся линий тренда после резкого нисходящего тренда. Первоначальное резкое падение цены называется «флагштоком», а последующая консолидация — «вымпелом». Как правило, за консолидацией следует еще один нисходящий импульс, примерно равный первоначальному снижению.

В случае с биткоином эта структура сформировалась после резкой распродажи в районе отметки в $60 000. С тех пор цена движется внутри сужающегося треугольника и остается ниже ключевых скользящих средних, что указывает на слабый импульс.

«Решительный прорыв ниже уровня поддержки вымпела может открыть путь к падению ниже $56 000, примерно на 20% ниже текущих уровней», — предупреждает Cointelegraph.

В дополнение к техническому паттерну, данные CryptoQuant показывают тревожную активность крупных держателей биткоинов. Так называемый коэффициент притока крупных инвесторов (Whale Inflow Ratio) на Binance достиг рекордного уровня в 0,619 по сравнению с 0,40 в начале месяца. Этот показатель сравнивает приток средств от десяти крупнейших транзакций с BTC с общим притоком средств на биржу.

По мнению аналитиков CryptoQuant, этот рост свидетельствует о растущем давлении со стороны крупных инвесторов. Когда крупные инвесторы переводят свои биткоины на биржи, это часто происходит в рамках подготовки к продаже.

Наиболее пессимистичный прогноз исходит от Майка МакГлоуна, макростратега Bloomberg Intelligence. Он предупреждает, что обвал цен на криптовалюты может сигнализировать о более широкой финансовой напряженности и что биткоин может упасть до $10 000 долларов, потенциально спровоцировав рецессию в США.