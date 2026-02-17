Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
kosmos_news
«База»: Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля
Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг сообщение телеграм-канала «База».

Как сообщил телеграм-канал «База», в России мессенджер Telegram будет полностью заблокирован с 1 апреля. Интернет-издание ссылается на свои источники «из нескольких ведомств». Ранее сообщалось, что Telegram нарушает российское законодательство и поэтому может быть полностью заблокирован в ближайшие месяцы.
Изображение: нейросеть freepik«База» пишет, что регулятор приступит к блокировке по аналогии с ограничениями работы других известных платформ. Сообщается, что сервис станет недоступен во всей стране «ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы». Роскомнадзор утверждает, что регулятору «нечего добавить к ранее опубликованной информации» по соответствующей теме.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал возможный запрет мессенджера. На фоне ограничения работы этого и других мессенджеров в России набирает популярность отечественная цифровая платформа MAX (МАКС). Считается, что приложение создано по образцу китайского WeChat, которое объединяет функции обмена сообщениями с государственными услугами и банковскими операциями. По данным ряда СМИ, с сентября 2025 года Max должен быть предустановлен на всех смартфонах, продаваемых в России.

Может быть интересно

Впрочем, ограничение работы Telegram все же вызвало критику, в том числе со стороны депутатов Госдумы. Так, Сергей Миронов считает преждевременной блокировку платформы, поскольку сервис используется во многих важных сферах деятельности.

#россия #telegram #роскомнадзор #мессенджер #max #телеграм #макс
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зонд NASA подобрался к Солнцу рекордно близко и переписал вековую загадку его короны
+
GeForce RTX 5060 оказалась в среднем на 27% быстрее GeForce RTX 5050 в актуальных играх
1
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
4
Древние породы Шотландии рассказали о климате в период глобального оледенения
+
МК провёл масштабное сравнение различных конфигураций DDR4 и DDR5 в играх и бенчмарках
2
Ученые из Вены смогли визуализировать движение предмета со скоростью света
+
Первый в мире натрий-ионный фонарь с емкостью 10 000 мАч работает при -40°C и выдает 2500 люмен
+
Бывший президент США Барак Обама заявил о существовании внеземных форм жизни
3
AP: Четыре новых астронавта прибыли на МКС для замены ранее эвакуированного экипажа NASA
+
i2HARD выяснили, как отключение E-ядер и Hyper-Threading влияет на FPS в играх
3
Астрофизики подсчитали типичную продолжительность жизни планет
4
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
59
Астрономы объяснили таинственное 200-дневное затемнение на 97% звезды в созвездии Единорога
+
Покупатель Ryzen 9 9950X3D получил в упаковке старый Xeon с отрезанной частью
5
Разработчики эмулятора RPCS3 выходят на финишную прямую — игр с серьёзными проблемами всё меньше
1
Данные космического аппарата NASA заставили пересмотреть модели нагрева солнечной короны
+
Ютубер протестировал масштабирование DLSS в 4K начиная с разрешения 22p
+
Обеспечивать ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» стройматериалами будут 10 производственных площадок
+
WCCFTech: Инвестор обвинил создателя игры Ashes of Creation в мошенничестве на $140 млн
+
Ростех: Новый Ил-114-300 будет готов к выполнению регулярных рейсов к концу лета
+

Популярные статьи

Пять по-настоящему удививших меня игр
21
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
30
Обзор старого компьютера и объективное тестирование Linux и Windows в Street Fighter IV
23
Начало разработки проекта ChimbaBenchXPL
4
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
1
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
2

Сейчас обсуждают

Waramagedon
17:49
Иди молока попей дрыщ. мне объяснять не надо, почему ты такой малохольный и 5 кило для тебя тяжело. ))) Иди маме пожалуйся, пусть она твой комп таскает. перед тем как обвинять кого то во лжи, включи в...
Почему я не покупаю компактные Micro-ATX корпуса для домашних ПК, а выбираю объём побольше
ACIDSky
17:47
По факту вариации одного и того же. Вывод простой - что больше нравится внешне в этой ценовой категории, то и покупай. Лучше брать со стартером от розетки, по своему опыту скажу, что холоднее -10-15С ...
Выбираем бензиновый снегоуборщик: 10 бюджетных моделей ценой от 30 до 60 тысяч рублей
randomXP
17:45
Про сохранения - при добавлении игры нужно прописать путь до сохранений. Тогда они автоматом будут уходить в облако. Но, что бы появилась иконка, нужно, что бы разрабы этот путь "отмодерировали". Н...
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
NuclearMissionJam
17:33
Я тоже не играю в танки и дотку. Тоже люблю ААА-проекты. Team Fortress 2 например. Или Quake Champions
Пять по-настоящему удививших меня игр
Фридрих Вольтман
17:24
А потом оказалось, что в коробке кирпич вместо вк, а оперативка ддр3)))
Гость на свадьбе подарил RTX 5090 жениху и ожерелье из DDR5 невесте
Котэ
17:23
До танчиков он ещё не дорос, рубится квадратиком в Роболокс.
Пять по-настоящему удививших меня игр
3vova1vova2
17:15
судя по киберпуку будут жлобить и в других играх, так что нафиг этот сервис 😱 😂
Облачный сервис MTC Fog Play - мутное зеркало гейминга
Дмитрий Подольский
16:52
Чё то у тебя какой то херовый 5600x, брат... У меня во всех этих играх 30-60%, чтобы в сотку долбился не видел ни разу
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
OgoGoLog
16:50
Тяжело вылезать из ямы, в которую сам залез? Зачем спорить, если даже в базовой терминологии мало познаний? Раз ты "знаешь" физику, то приведи пожалуйста формулу, которая напрямую позволяет использов...
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
swr5
16:50
Учи физику, этот бред даже не хочу комментировать.
В слепом тесте аудиофилы не отличили звук через премиальные аудиокабели от банана и мокрой грязи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter