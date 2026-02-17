Роскомнадзор не подтвердил и не опроверг сообщение телеграм-канала «База».

Как сообщил телеграм-канал «База», в России мессенджер Telegram будет полностью заблокирован с 1 апреля. Интернет-издание ссылается на свои источники «из нескольких ведомств». Ранее сообщалось, что Telegram нарушает российское законодательство и поэтому может быть полностью заблокирован в ближайшие месяцы.

Изображение: нейросеть freepik«База» пишет, что регулятор приступит к блокировке по аналогии с ограничениями работы других известных платформ. Сообщается, что сервис станет недоступен во всей стране «ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы». Роскомнадзор утверждает, что регулятору «нечего добавить к ранее опубликованной информации» по соответствующей теме.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал возможный запрет мессенджера. На фоне ограничения работы этого и других мессенджеров в России набирает популярность отечественная цифровая платформа MAX (МАКС). Считается, что приложение создано по образцу китайского WeChat, которое объединяет функции обмена сообщениями с государственными услугами и банковскими операциями. По данным ряда СМИ, с сентября 2025 года Max должен быть предустановлен на всех смартфонах, продаваемых в России.

Впрочем, ограничение работы Telegram все же вызвало критику, в том числе со стороны депутатов Госдумы. Так, Сергей Миронов считает преждевременной блокировку платформы, поскольку сервис используется во многих важных сферах деятельности.